Организовывала псевдореферендум в оккупированной Чернобаевке: СБУ задержала коллаборантку, ей светит 10 лет тюрьмы. Фото

Служба безопасности Украины задержала коллаборантку, которая организовывала фейковый референдум во время оккупации Чернобаевки. Злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Задержанной оказалась 36-летняя местная жительница, поддержавшая захватчиков и начавшая с ними сотрудничать.

За это ее включили в созданный агрессорами "избирательный комитет", и она получила некоторые "привилегии" относительно свободного передвижения по территории района.

В обмен на это она помогала в организации псевдореферендума. Женщина посещала дома местных жителей, пытаясь убедить их принять участие в так называемом референдуме и голосовать в пользу РФ.

Примечательно, что во время этих визитов ее сопровождали вооруженные оккупанты, которые помогали запугивать жителей поселка и выбивать из них подписи.

После освобождения правобережной части Херсонщины злоумышленница долгое время скрывалась, однако сотрудники СБУ смогли разыскать и задержать ее.

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Ей объявлено подозрение по статье 28 части 2 и статье 111-1 части 5 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц). В настоящее время она находится под стражей, в общей сложности ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно СБУ задержала жительницу Белозерского района Херсонской области, которая во время оккупации территории сама предложила российским войскам сотрудничество. Она очень радовалась, когда РФ захватила часть украинской земли и хотела быть полезной для военных преступников.

Ранее в Киевской области сотрудники СБУ разоблачили коллаборантку, работавшую на РФ во время оккупации правобережной части Херсонщины.

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