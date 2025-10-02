'Оружие для обезглавливания': военный аналитик из США намекнул, что ракетой Tomahawk можно достать Путина в Москве

Американский военный аналитик Майкл Кларк объяснил, что крылатые ракеты Tomahawk способны наносить чрезвычайно точные удары и могут изменить правила игры на Украине. Боеприпас весом около 450 кг может разрушить часть большого здания, полностью уничтожить меньшее сооружение или отдельных лиц.

Кларк в комментарии Sky News назвал Tomahawk "оружием для обезглавливания", поскольку их можно использовать дляуничтожения ключевых объектов или руководства противника. Он также обратил особое внимание на невероятную точность этих ракет.

"Они могут пройти сквозь окно. Если они целятся в определенное окно здания, они могут пройти сквозь окно, чтобы разрушить только эту часть здания, а не другую", – сказал он. "Если вы считаете, что цель, которую вы преследуете, или лидер, или кто бы это ни был, находится в восточной части здания, вы можете просто разрушить восточную часть здания".

По словам эксперта, если правильно использовать эти ракеты, то они могут наносить "изнурительные" последствия.

"Это оружие для обезглавливания", – подчеркнул Кларк.

Ракеты Tomahawk могут изменить правила игры для Украины

Ракеты Tomahawk могут значительно расширить ударные возможности Украины и изменить правила игры в войне против России, добавил Кларк. Он также отметил, что от них трудно защититься.

Если США примут решение о передаче этих ракет Киеву, Украина сможет поражать цели глубоко в тылу России. Речь идет о военных базах, логистических центрах, аэродромах и командных пунктах, которые сегодня остаются недосягаемыми.

Кларк подчеркнул, что Tomahawk известны еще с 1991 года, ведь стали первыми сверхточными дальнобойными средствами поражения. Они не очень быстрые и летят со скоростью 550-600 миль/ч, однако их точность позволяет обойтись одной ракетой для уничтожения объекта.

По словам эксперта, не нужно использовать несколько ракет, чтобы уничтожить цель – только одна подойдет для "полезного количества урона".

"Они очень низкие, и их очень трудно защитить от различных видов навигационных систем, которые они могут использовать", – рассказал он. "Это может быть инерционная навигация, когда вы просто наводите его на цель, GPS-наведение или военные версии GPS, или это может быть отслеживание местности, чтобы он мог смотреть на местность, над которой он движется".

Американский флот использовал эти ракеты на подводных лодках и может использовать их на кораблях. Существует также версия для запуска с воздуха.

"Самая новая – это версия для запуска с земли, которую американцы фактически приняли на вооружение всего несколько лет назад. Если украинцы их получат, я уверен, что это будет версия для запуска с земли, потому что у них нет кораблей или подводных лодок для их запуска", – рассказал Кларк.

Как украинцы будут запускать ракеты Tomahawk

Американские аналитики считают, что, скорее всего, эти ракеты будут запускать с земли, а не с кораблей или подводных лодок, как это делают ВМС США.

Для запуска с самолетов ракеты слишком тяжелые, в частности для F-16, которые передаются Киеву. Зато теоретически их можно разместить на советских бомбардировщиках, которые остаются в арсенале ВСУ. В то же время наиболее вероятный сценарий – развертывания мобильных наземных комплексов, которые перевозятся на транспортных средствах.

Россия уже отреагировала на угрозу Tomahawk

В Кремле уже выразили обеспокоенность возможными поставками ракет Tomahawk. Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва может рассматривать их применение как "прямое участие США в войне". Кларк назвал такие заявления "бредом", отметив, что Россия традиционно угрожает расширением войны каждый раз, когда Запад принимает решение, которое ей не нравится.

"Это бред. Но Песков говорит, что если будут использованы Tomahawk, то это, теоретически, втянет Соединенные Штаты в войну в Украине. И он, конечно, играет в поддержку MAGA [Make America Great Again] президента Трампа, который говорит: что бы вы ни делали, не втягивайтесь в войну в Украине", – отметил Кларк.

Напомним, что во время своей кампании Трамп пообещал не втягивать США ни в какие "вечные войны", но дипломатически вмешался в несколько конфликтов. Кларк далее пояснил, что если будут использованы Tomahawk, мы увидим гораздо больше разговоров и угроз относительно риска расширения войны со стороны Москвы. "Эти ракеты будут особенно полезными для "динамического нацеливания" – приводя примеры перемещения транспортных средств или командиров.

Однако, по словам Кларка, ключевым во всем этом является то, насколько Дональд Трамп готов участвовать в обороне Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, руководство страны-террориста России пытается превентивно удержать Соединенные Штаты от поставки Украине крылатых ракет Tomahawk. Кремлевские чиновники пытаются преуменьшить влияние украинских ударов, заявляя, что ракеты Tomahawk не изменят динамику поля боя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!