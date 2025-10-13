Основной 'метод' дал сбой: у России возникли проблемы с набором добровольцев на войну против Украины – ISW

В России снижается количество желающих подписать контракты с российским минобороны и отправиться на войну против Украины. Не помогают уже даже значительные денежные стимулы: сокращается набор даже в регионах, которые предлагают самые высокие выплаты за подписание контактов.

Российские вербовщики жалуются, что большинство "добровольцев" сейчас – либо старые, либо больные, они прежде всего интересуются, сколько денег и какие льготы получат и спишут ли им долги. О ситуации и о том, сможет ли российская власть исправить ситуацию, и дальше увеличивая вознаграждение для новобранцев, рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Деньги уже не помогают

О том, что "покупать" пополнение для оккупационной армии российским властям удается все меньше, свидетельствует недавняя публикация независимого русскоязычного издания "Идель Реалии". Авторы материала 12 октября рассказали, что пообщались с сотрудниками российских военных пунктов набора – и те пожаловались на перманентное снижение количества россиян, подписывающих контракты с минобороны РФ.

Тенденция наблюдается даже в регионах, которые предлагают самые высокие выплаты за подписание контрактов.

Сами российские вербовщики в разговоре с "Идель Реалии" сокращение потока "добровольцев" объяснили просто: мол, все кто хотел "заработать деньги на войне", контракты уже подписали.

Остальных же все реже соблазняют даже многомиллионные выплаты, которые, пишет "Идель Реалии", периодически растут – примерно на 500 тыс.рублей (около 6,1 тыс. долларов) каждые 3-4 месяца. Самый высокий единовременный бонус за подписание контракта сейчас предлагает Ханты-Мансийский автономный округ – 3,2 млн рублей (около 39 300 долларов США).

До 3,1 млн рублей (около 38 100 долларов) увеличили единовременную выплату с марта и в Свердловской области РФ – однако очередей из "добровольцев" там так и не дождались.

Количество и качество пополнения оккупационной армии продолжает падать

Российские вербовщики из двух неуказанных сибирских регионов сообщили изданию, что в последнее время в российскую армию записываются только новобранцы "чрезвычайно пожилого возраста" и с хроническими заболеваниями.

Источники в одном из городов на севере Иркутской области констатировали, что проблемы с набором существуют уже несколько месяцев, и что новобранцы в основном интересуются финансовыми выплатами и льготами вроде образования для их детей, отсрочки выплаты кредитов и списания долгов – что, жалуются собеседники, демонстрирует, что "добровольцы" мотивированы исключительно финансово.

Еще один источник из Иркутской области заявил, что министерство обороны России пытается вербовать людей с помощью объявлений, в которых указано, что война якобы завершится в ближайшее время, поэтому россиянам следует поторопиться "получить [свои] миллионы, прежде чем наступит мир". Особенно активно эта риторика использовалась накануне саммита США и России на Аляске 15 августа.

Этот же источник отметил, что МО РФ обманывает россиян рассказами о "заработках" контрактников за год, указывая максимальную "планку" – зарплаты на передовой. Впрочем, отметил собеседник издания, здесь речь идет, возможно, и не совсем о лжи: российское командование обычно бросает новобранцев сразу на фронт, где они редко доживают до года.

В ISW отметили, что еще в феврале высказывали сомнения, что все большие финансовые стимулы для новобранцев в будущем вряд ли приведут к резкому увеличению набора, поскольку значительная часть граждан России, которых можно было "купить" за те деньги, которые Россия способна выплачивать в больших масштабах, вероятно, уже добровольно согласились вступить в армию.

"Растущие финансовые стимулы для новобранцев и социальные выплаты для военнослужащих свидетельствуют о том, что уровень набора снижается, и что России пришлось искать новые стимулы для его стимулирования. ISW продолжает оценивать, что уменьшение набора в России до значений, когда РФ не сможет компенсировать свои высокие потери, может частично заставить президента России Владимира Путина выбирать между проведением принудительной мобилизации резерва, которую он очень не хочет объявлять, и началом реальных переговоров по завершению войны", – резюмировали аналитики.

