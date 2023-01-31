''Остается мишенью для Кремля'': на Буданова было совершено по меньшей мере 10 покушений – WP

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов пережил по меньшей мере 10 покушений на свою жизнь. Он продолжает оставаться мишенью для Кремля.

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Об этом рассказала американская The Washington Post. Издание взяло интервью у Буданова, в котором он раскрыл некоторые подробности своей личной жизни.

Начальником ГУР Кирилл Буданов стал в 2020 году, когда ему было всего 34 года.

Быстрый рост по службе Буданова, до того как он стал одним из самых молодых генералов в истории Украины, ускорился в августе 2016 года. Именно тогда в Крыму был убит подполковник российской ФСБ и в Кремле обвинили в этом "украинских диверсантов".

И хотя сам Буданов не подтвердил и не опроверг свою причастность к этой операции, считается, что он был одним из украинских спецагентов, работавших в тылу врага. Кирилл Буданов награжден "Орденом мужества" за неразглашенные операции.

Спустя почти 7 лет руководитель ГУР все еще сдержан по подробностям операции в Крыму.

"Что-то случилось", - единственное, что сказал он в ответ на вопросы журналиста.

"И все покушения на мою жизнь начались после этого", – добавил Буданов.

При этом начальник ГУР не назвал количество этих покушений и не раскрыл никаких подробностей.

По информации близкого окружения Буданова, на него было не менее 10 покушений. Известно об одном из них, которое произошло в 2019 году. Под его машину заложили бомбу, но преждевременно взорвали.

"Метка смерти" заставила Буданова вести осторожную личную жизнь, но рискованные операции все еще остаются "его темой", отметило издание.

Глава ГУР продолжает оставаться мишенью для Кремля. После взрыва на Крымском мосту в октябре прошлого года Россия назвала виновными Буданова и других агентов ГУР.

Буданов живет в офисе и нечасто выходит в люди. В его кабинете круглосуточно звучит классическая музыка, возможно, как защита от прослушивания.

Издание обратило внимание на картину, висящую в кабинете Буданова. По всей вероятности, она намекает на успехи, о которых он не может открыто говорить.

"На полотне изображены самолеты, на которых ГУР эвакуировала людей из Афганистана во время падения Кабула в 2021 году; украинские вертолеты, представляющие смелые воздушные миссии его сил по поставкам окруженных украинских бойцов на металлургическом заводе "Азовсталь" в Мариуполе, и спутник; о разведке, которую его агентство проводит каждый день", – описало издание свое видение картины.

Сам Буданов достаточно скромен в оценке того, что он делает.

"Насколько я эффективен на этом посту, это, по-видимому, станет очевидным только в будущем с истории. Я не могу себя объективно оценить. Время покажет", – сказал он.

В то же время Кирилл Буданов уверен в скорой победе Украины.

"Что дальше?" — сказал Буданов, повторив просьбу журналиста дать дальнейшие прогнозы развития ситуации. "Победа Украины", – уверенно сказал он и добавил: "Я не говорю ничего нового".

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам Буданова, Украина вернет под свой контроль все территории, временно оккупированные войсками РФ, в том числе и захваченный в 2014 году Крым – туда наши воины зайдут с оружием в руках.

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