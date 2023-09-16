Осталась маленькая дочь: в артиллерийской дуэли погиб воин из Полтавы Василий Периг. Фото

Выполняя боевое задание на Луганском направлении погиб 36-летний житель Полтавы Василий Периг. Он попал под артиллерийский обстрел захватчиков, его подразделение начало оказывать ответный огонь, но, к сожалению, вражеский снаряд успел нанести смертельное ранение защитнику.

Трагическое известие сообщила его супруга Инна Периг на Facebook. Она написала, что ее возлюбленный вернулся домой на щите.

"Друг, не могу поверить... Василий Периг на щите. …Большая потеря для всех нас. Моя сестричка осталась без любящего мужа, маленькая дочь без любящего и заботливого отца. Желающим помочь семье погибшего Героя можно по реквизитам 4149 4993 8545 0000", – написал шурин воина.

Выражаем соболезнования семье погибшего Василия. Вечная память ему и слава за подвиг во имя родной земли!

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях на Запорожье 13 сентября пал Олег Филоненко из города Украинка Обуховского района. 29-летний защитник встал на оборону родной земли в первые дни полномасштабного вторжения.

А 28-летний герой со Львовщины Роман Демчук принял последний бой 10 сентября. Он был защитником Родины по примеру отца и деда.