Остались жена и маленький ребенок: на фронте погиб общественный активист Дмитрий Лысенко. Фото

В бою на Авдеевском направлении погиб украинский воин и общественный активист из Покровска Дмитрий Лысенко. Парень, которого знал весь город, после полномасштабного вторжения вступил в ряды Сил обороны, воевал и был ранен. У Дмитрия осталась жена и маленький ребенок.

"После войны мы с ребятами создадим союз ветеранов. Будем засаживать скверы хвойно-лечебными насаждениями, полезно для легких", – мечтал Дмитрий. Это – одно из последних сообщений парня в Сети.

О гибели Дмитрия сообщил лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко, который сейчас находится в Покровске.

"Привез РЭБ для воинов. А Дмитрия нет... Он был человеком, с которым многие связывали будущее Донетчины, ее восстановление и развитие. Человеком, который является символом нового поколения молодых жителей Донбасса: патриотических, смелых, умных, открытых к мира. Настоящий интеллектуал, много думавший, искал пути решения проблем, сомневался, принимал сложные решения", – рассказал экс-президент.

Парень женился в 2022 году. Он считал это "самым светлым событием в жизни, которое произошло в самое смутное время".

"Дмитрий всем сердцем любил Донетчину. Как он говорил, землю, на которой жили его предки и на которой будут жить его дети. Землю, ради которой он жил и ради которой он погиб в бою. Землю, которую в память о нем мы должны защитить и отстроить. Вечная память Дмитрию!" – добавил Порошенко.

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