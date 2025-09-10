Остался только пепел: украинский дрон уничтожил оккупанта с канистрой бензина. Видео

С первого по десятое сентября текущего года "Птицы Мадьяра" успели попасть своими дронами по 2 049 целям, причем 1 036 было уничтожено. Среди них 726 захватчика из оккупационной армии россиян – ранено было лишь 227 оккупантов, а 499 – уничтожено.

Среди ликвидированных 9 сентября оказался и один оккупант с канистрой бензина в руках. Соответствующие подсчет и видео показали "Птицы Мадьяра".

На момент обнародования видео, по подсчетам "Птиц", это был 497 захватчик.

Как отмечают в комментариях к этому видео, россиянин "должен радоваться, что умер в руках с бензином в руках", потому что сегодня в России "не все себе это могут позволить".

"Это у них такое "импортозамещение"? Украл канистру бензина, но не донес", – констатируют в сети.

Очевидно, имеется в виду тот факт, что после ряда ударов ВСУ по нефтеперерабатывающей отрасли страны-агрессора, в том числе – ударов "Птиц" по российскому нефтепроводу, в РФ, мягко говоря, есть сложности с топливом.

Кто такие "Птицы Мадьяра"

414 ОБрБпС, также известная как "Птицы Мадьяра" – соединение в составе Сил беспилотных систем ВСУ.

Еще в 2022 году украинский бизнесмен Роберт Бровди создал отдельную группу операторов БПЛА, которая находилась в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады. Подразделение стало ротой и специализировалось на применении ударных беспилотников, систем РЭР и РЭБ, дистанционном минировании, патрулировании, корректировке огня с помощью беспилотников.

В январе 2024 года роту расширили до 414-го батальона и перевели в морскую пехоту. В июне батальон расширили до полка, а в декабре 2024 – до бригады. В феврале 2025 года "Птицы Мадьяра" включены в инициативу "Линия дронов", и присоединены к Сухопутным войскам ВСУ.

Именно "Птицы Мадьяра" с начала операции в Крынках наносили удары по российским оккупационным войскам на левом берегу Херсонщины. А летом 2024 года они участвовали в боях на севере Харьковской области. В августе этого года полк был переведен на самое тяжелое, Покровское направление.

Кто такой "Мадьяр"

Украинский военнослужащий, командующий Сил беспилотных систем ВСУ, майор ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадьяр" родился в 1975 году в Ужгороде на Закарпатье. Его родители – венгры. "Мадьяр" получил звание Героя Украины в 2025 году; имеет и другие ордена и медали.

А также "Мадьяр" – коллекционер и ценитель закарпатского классического искусства и украинского современного искусства. Он является основателем фонда "БровдиАрт", продвигающего украинское современное искусство в мире.

Как сообщал OBOZ.UA, в Венгрии заявили, что Роберту Бровди запретили въезд не только в страну, но и во всю Шенгенскую зону. Венгерское правительство объяснило свою позицию тем, что атаки украинских дронов на российский нефтепровод "Дружба" якобы представляют "угрозу национальным интересам".

В ответ "Мадьяр" заявил, что такое решение Будапешта – не более чем политический популизм и попытка прикрыть выгоду от торговли российской нефтью. Он отметил, что санкции и запреты не смогут стереть его связи с родиной отца.

