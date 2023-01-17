Остановил вражескую колонну в Буче: новая история в музее 'Голоса Мирных'

64-летний Валентин Дидковский взял гранатомет, четыре гранаты и отправился на смерть! Пенсионер самостоятельно остановил целую вражескую колонну в Буче. Одну гранату оставил для себя, потому что не думал, что выйдет из ада живым. Свою историю мужчина доверил Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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"Я знал, что в Буче по железной дороге находились российские оккупанты. А у нас дорога из Бучи прямая на Киев. В 7:20-7:30 я услышал грохот автомобилей, бронетехники. Я служил в морфлоте и знал, как обращаться с оружием" , – рассказывает Валентин.

Гранатомет он достал у бойцов. Взял гранаты, разложил их по карманам и побежал на свой задний двор, откуда было хорошо видно движение вражеской техники и войска.

"Не колеблясь, я приготовил гранатомет, бросил на плечо и попал. Шел бензовоз. У меня такое мнение появилось: если я его подобью, как-то остановлю остальных и сообщу нашим ребятам, чтобы они их добили", - вспоминает мужчина.

Так и случилось. Бензовоз взорвался и перекрыл дорогу другой технике. Со стороны шли оккупанты — Валентин подбежал ближе и стал бросать в них гранаты. Одну оставил для себя, ведь не надеялся остаться в живых.

"Я приготовил чеку, сунул палец и ползком за домом пополз, выломал забор у соседей и спрятался там в летнем туалете — что, наверное, меня и спасло. В это время я набирал наших ребят из терробороны и ВСУ и давал координаты", — делится Валентин.

Через минут 5-10 начались сильнейшие выстрелы. Когда все прекратилось, мужчина взял телефон и стал снимать видео. В голове крутилось, что надо быстро зафиксировать то, что он видит, переслать сыну, близким и сразу удалить.

"Русские родственники сказали, что мое видео - это фейк. А я хотел доказать: пусть весь мир увидит, что не только военные, но и гражданские им давали такой отпор, чтобы они здесь больше не появлялись", - говорит Валентин. Смотрите и слушайте его историю по ссылке.

История Валентина вошла в архив Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает более 55 000 историй.

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