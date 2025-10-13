Остановить конфликт вовсе не означает закончить войну.

Если противоречия и взаимная ненависть остается, война обязательно вспыхнет вновь. Это вопрос времени.

Это касается Газы и Израиля.

Это верно и для Украины и России.

Конфликты такого уровня сами по себе не рассасываются.

Существование Хамаса несет в себе риски для Израиля и, я думаю, не только для него.

Россия представляет собой угрозу не только для Украины. Надеюсь, это сейчас стало понятно даже безнадежным оптимистам.

Рано или поздно, но отложенная проблема взорвется. Трамп это тоже понимает, но то, что будет после него волнует его мало. Будущие войны не в горизонте планирования. Его желание - решить сегодня на сегодня.

Это неплохо, наверное.

Но не стоит выдавать аспирин за панацею.

Если у больного рак, то надо лечить рак, а не насморк.