Остановить российскую агрессию и восстановить Украину: Блинкен назвал главные стратегические цели США в войне

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал две главные цели Вашингтона в рамках полномасштабного российского вторжения в Украину. В первую очередь Штаты стремятся помешать России добиться стратегического успеха в ее агрессии против Украины.

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Кроме того, в США планируют помочь украинскому государству в экономическом и военном восстановлении после его победы. Об этом Блинкен сказал в интервью для Pod Save The World.

Он подчеркнул, что если Вашингтон не помешает Москве в ее агрессии это станет "открытым приглашением для агрессоров отовсюду".

Блинкен добавил, что попытки России захватить Украину, стереть ее с карты и покончить с ее идентичностью как независимой страны, уже провалились. Теперь же, где именно будут проведены границы государства, зависит главным образом от самих украинцев, которые продолжают свое контрнаступление на фронте.

"И мы стремимся поддерживать их, чтобы максимально увеличить их способность вернуть остальную территорию, которую захватила Россия", – отметил Блинкен, добавив, что российский агрессор до сих пор контролирует около 17% территории Украины.

Кроме того, как сказал госсекретарь США, Вашингтон стремится, чтобы Украина не только выжила, но и процветала, для чего продолжается экономическая поддержка и поддержка демократии.

Цель администрации американского президента в этом контексте состоит в том, чтобы "Украина могла стать на ноги". Блинкен добавил, что Украина должна достичь момента, когда сможет крепко стоять самостоятельно в военном, экономическом и демократическом плане.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Блинкен заявил, что переговоры с Россией не удается начать, так как для этого необходимо обоюдное желание. Он подчеркнул, что в случае проявления интереса со стороны Путина Украина будет готова присоединиться к переговорному процессу.

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