Остатки оружия и личные вещи ''мобиков'': появилось новое видео из Макеевки, где ликвидированы сотни российских солдат

На месте базы российских захватчиков в оккупированной Макеевке, по которой в новогоднюю ночь ударили Вооруженные силы Украины, остались одни развалины. Среди обломков здания, где были ликвидированы несколько сотен оккупантов, можно увидеть личные вещи "мобиков".

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Там лежат их сухпайки, бронежилеты, каски, металлические кружки и содержимое аптечек. Соответствующие кадры, снятые с помощью дрона, публикуют СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Также на месте ПТУ, в которое прилетели украинские ракеты, можно увидеть остатки оружия военных РФ, в частности, магазины от автоматов и патроны разных калибров.

От самого здания остались лишь обломки стен и потолка, их разложили на несколько куч, когда искали под обломками тела погибших "мобиков".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Захватчики рассказывают, что в результате удара по базе оккупантов погибли 610 военных РФ, которых недавно отправили в Украину.

– Тем временем в России отказываются публиковать список ликвидированных в оккупированной Макеевке мобилизованных. В Самарской области, откуда в Украину приехала большая часть "мобиков", уже придумали оправдание.

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