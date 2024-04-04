Оставляет стратегический запас для чрезвычайных случаев: в ВС сказали, сколько ракет Россия может использовать в сутки

Как показывают последние тенденции российских ударов по территории Украины, страна-террористка в сутки способна использовать примерно до 100 ракет разного типа. Однако это не означает, что враг тратит все имеющиеся снаряды, он оставляет стратегический запас для чрезвычайных случаев.

Об этом сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире общенационального телемарафона "Единые новости". Он отметил, что украинские защитники принимают все необходимые меры для сбивания враждебных целей.

"Враг не может тратить полностью все ракеты, поскольку он оставляет свой стратегический запас для чрезвычайных случаев. Мы ожидаем и готовы к массированным атакам. Враг, как показывают последние тенденции, может использовать примерно до 100 воздушных целей разного типа, двигающих с разной скоростью, на разной высоте, которые представляют собой как крылатые, так и баллистические ракеты, управляемые авиационные ракеты и шахеды, которые противник в последнее время впускал массированными группами и в течение ночи они могли кружить по Украине, достигая или не достигая определенных целей", – сказал Евлаш.

Он отметил, что российские террористы продолжают накапливать ракеты разных типов и следует ожидать, что они и дальше будут осуществлять атаки на критическую и стратегическую инфраструктуру Украины.

"Однако мы также проводим изучение тактики их применения, как их БПЛа, так и ракет, которые они используют со своих МИГов, Су, Ту, и уже принимаем все необходимые меры для того, чтобы маневрировать нашими средствами и силами, которые есть в наличии и наносить эффективное поражение всем воздушным целям", – сказал Евлаш.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение марта 2024 года Россия применила против Украины более 400 ракет разных типов, более 600 "шахедов" и более 3 тысяч управляемых авиабомб. Особенно жестоко враг терроризирует прифронтовые территории и пограничные общины.

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