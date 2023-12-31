'Освободим и победим!' Наев поздравил военных с новогодними праздниками. Видео

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев обратился к военнослужащим по случаю Нового года. Генерал-лейтенант отметил, что уходящий год был непросты, но Украины выстояла и продолжает двигаться вперед.

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Также он заверил, что украинская армия обязательно освободит оккупированные территории и завершит эту войну победой над РФ. Свое новогоднее обращение Наев опубликовал в Telegram.

По его словам, за 2023 год украинские защитники сделали многое для приближения победы над врагом. Он отметил эффективность мобильных огневых группы, которые были созданы в сжатые сроки, оснащенные вооружением и обучены поражать воздушные цели.

Кроме того, Наев отметил, что в 2023 году на опасных направлениях границы были созданы фортификационные сооружения длительного использования. Также были установлены десятки километров минных полей и минированных завалов, вырыты сотни тысяч метров траншей и противотанковых рвов.

"Вопреки всем прогнозам скептиков, Украина не упала, а упорно отстаивает свое историческое право на полноценное свободное существование в цивилизованном мире. Мы обязательно освободим оккупированные территории и победим завершим эту ужасную войну", – заявил Наев.

Напомним, Наев заявил, что украинские воины из боевых подразделений в Северной операционной зоне получили необходимые в их боевой работе вещи, а также подарки, что берегут тепло человеческих сердец.

Ранее Сергей Наев показал, как украинские защитники вблизи границы с Беларусью отрабатывают готовность дать отпор противнику. Он отметил, что сейчас ситуация спокойная, однако может измениться в любой момент.

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