Освобождение Урожайного – важный успех контрнаступления: для россиян наступают очень тяжелые времена

До войны о поселке Урожайном Волновахского района Донецкой области мало кто слышал. Это и не удивительно – село с населением около 1000 жителей и площадью 1,5 кв. км, которых много в Украине. Последние полтора года изменили ситуацию.

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7 марта 2022 года поселок был временно оккупирован российскими захватчиками, только 16 августа 2023 года заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о его освобождении от российских оккупантов силами военных 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского вместе с побратимами отдельной бригады морской пехоты, а также с участием других подразделений Сил обороны Украины в рамках контрнаступательных действий. Это несмотря на то, что российские войска отчаянно обороняли стратегическое село, подтягивая новые резервы и непрерывно контратакуя.

Освобождение Урожайного открывает хорошие перспективы для прорыва второй линии обороны россиян на этом важном направлении с возможностью продвижения уже к Бердянску и Мариуполю. Потенциальных путей наступления у Сил обороны Украины (СОУ) становится все больше, что очень плохо для российских захватчиков.

OBOZREVATEL разбирался в том, почему освобождение от врага небольшого села очень хорошая новость для Украины и какие перспективы открываются для прорыва основной линии обороны врага

"Срезать" опасный выступ

Урожайное — одно из сел, которое входило в так называемый Времевский выступ – район на границе Запорожской и Донецкой областей на юге населенного пункта Великая Новоселка, возле села Времевка, где враг был остановлен в марте-апреле 2022 года. Однако в результате вклинивания россиян в украинскую линию обороны между Гуляйполем и Угледаром это создавало проблемы для нашей армии. Времевский выступ ранее не давал украинским войскам двигаться из-под Угледара в направлении Волновахи и Мариуполя.

Сейчас этого выступа не существует — он полностью "срезан" во время летнего наступления украинской армии. Ситуация коренным образом изменилась – теперь уже СОУ вклинились в российскую оборону и практически вышли на этом участке к ее второй основной линии. Главным опорным пунктом на этом направлении является село Старомлыновка, расположенное к югу от Урожайного.

По словам военно-политического эксперта группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, Времевский выступ долгое время был проблемой для украинских сил. Из этого района россияне имели возможность развивать свои наступательные действия и образовывать плотные оборонительные позиции. Армия РФ благодаря этому создавала возможность оцепления наших сил. Уже поэтому этот район был очень опасным и потенциально создавал проблемы. Прорывать оборону россиян на этом участке было проблематично – все заминировано, а территория простреливалась, и все же наши воины смогли "срезать" этот выступ.

Почему россияне так упорно цеплялись за Урожайное?

Армия агрессора долго и активно обороняла Урожайное, потому что российское командование понимало – его падение открывает СОУ выход на Старомлыновку, вторую основную линию обороны РФ, и позволяет сформировать достаточно большой плацдарм для дальнейшего продвижения к морю, причем атаки могут идти в разных направлениях.

"Российские войска достаточно активно обороняли это село потому, что, пока мы будем говорить о первой-второй линии обороны, РФ будет цепляться за них всем чем возможно, не жалея пушечного мяса, – говорит Александр Коваленко. – Бои будут вестись за каждое небольшое село, потому что именно сейчас они еще могут остановить продвижение наших сил. Как только СОУ прорвут их вторую линию, то выходят уже на третью – так называемую тыловую линию, где нечем нас останавливать. Там находятся склады, командные пункты, ПВО, ремонтные базы, поэтому выход для сил РФ будет только один – бежать. Но и здесь есть проблема – куда же. Ведь все пути будут под нашим огневым поражением, поэтому группировка под 150 тысяч личного состава с многочисленной техникой будет достаточно удачной мишенью для нашей артиллерии", – подчеркивает Александр Коваленко.

Что касается дальнейшего развития событий на этом участке, то с левого и правого берега реки Мокрые Ялы возможен выход СОУ с двух сторон одновременно на Старомлыновку – очень важный опорный пункт россиян в этом направлении. Когда это начнется, мы сможем говорить о том, что украинские силы, срезав фланги войск РФ, получат возможность решить вопрос освобождения многих населенных пунктов в данном районе, смогут более эффективно работать во время своего наступления. В первую очередь украинские силы будет интересовать село Керменчик, где находится господствующая высота. Если ее удастся отобрать, то фактически СОУ будут контролировать трассу 0518, по которой идет вся логистика россиян. Также под полным огневым контролем украинской артиллерии будут не только очень важные Старомлыновка или Новопетровка, но даже Красная Поляна.

В настоящее время для Сил обороны Украины открываются хорошие перспективы начать прорыв второй основной линии обороны российских сил. Для оккупантов же наступает время Х, ведь освобождение Старомлыновки, которая на сегодняшний день служит этаким транспортным узлом войск РФ, предоставляет возможность для СОУ идти уже в направлении Бердянска или Мариуполя. Поэтому эта локация для россиян очень болезненна, а ввиду хода событий – ее потеря для агрессора лишь вопрос времени.

Что с резервами у врага?

Сегодня россияне пытаются стабилизировать линию фронта и вести активную оборону. Стремятся хотя бы выиграть время, но для этого им приходится вводить в бой новые и новые резервы, в том числе стратегические.

"Я могу сказать, что в настоящее время армия России уже использовала свой стратегический резерв для остановки нашего контрнаступления. Они истощены, а потому наше продвижение на юге будет происходить гораздо быстрее. Это было понятно еще в июне, когда они перекидывали свои резервы со второй линии обороны, чтобы усилить первую, что вообще нонсенс, но не для россиян, ведь они очень хотели остановить нас уже в начале контрнаступления. Поэтому сейчас у РФ нет возможности держать полную вторую линию своей обороны именно из-за таких шагов раньше. Использовав все свои стратегические резервы, пополнить их они смогут только через 2-3 месяца – минимальный срок подготовки мобилизованных, уровень которых будет достаточно низким. За это время мы, возможно, будем уже в Мелитополе", – констатировал Александр Коваленко.