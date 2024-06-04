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Освобожденный из плена Дмитрий Казацкий, чьи фото из "Азовстали" облетели мир, получил повышение по службе. Фото

Михаил Левакин
War
2 минуты
4,3 т.
Освобожденный из плена Дмитрий Казацкий, чьи фото из 'Азовстали' облетели мир, получил повышение по службе. Фото

Защитник Мариуполя, спикер батальона "Азов" Дмитрий "Орест" Казацкий, чьи снимки с комбината "Азовсталь" облетели весь мир, получил повышение по службе. Теперь Орест офицер; он подписал контракт с Вооруженными Силами Украины.

Об этом сообщил сам Дмитрий. Казацкий показал в сети фотографию с погонами. На фото он держит в руках погон со знаком младшего лейтенанта.

"Этот день настал!" – лаконично прокомментировал военный свое повышение.

Освобожденный из плена Дмитрий Казацкий, чьи фото из "Азовстали" облетели мир, получил повышение по службе. Фото

Дмитрий "Орест" уточнил, что подписал контракт на службу в ВСУ до конца военного положения. Пользователи в сети поздравили парня.

Дмитрий Казацкий стал в ряды украинских защитников в 2015 году. Вместе с побратимами из батальона "Азов" он держал оборону "Азовстали".

Напомним, что он вернулся на военную службу в декабре 2022 года. Причем юноша был освобожден из российского плена только сентября того года.

Освобожденный из плена Дмитрий Казацкий, чьи фото из "Азовстали" облетели мир, получил повышение по службе. Фото

Попав в плен, молодой человек попросил отправлять его фото "на все журналистские премии и фотоконкурсы". И не зря.

Освобожденный из плена Дмитрий Казацкий, чьи фото из "Азовстали" облетели мир, получил повышение по службе. Фото

Благодаря своим фотографиям Казацкий вошел в рейтинг Forbes "30 до 30: лица будущего". Также его фото "Свет победит" стало одним из лучших в 2022 году по версии The Guardian. Отдельно этот снимок был выбран в список "100 лучших фотографий 2022 года" по версии журнала Time.

Освобожденный из плена Дмитрий Казацкий, чьи фото из "Азовстали" облетели мир, получил повышение по службе. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, еще до того "Орест" получил премию кинофестиваля Kharkiv MeetDocs за фильм "Последний день на Азовстале". А находясь в плену, он также получил главную журналистскую награду Польши Grand Press.

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