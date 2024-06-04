Освобожденный из плена Дмитрий Казацкий, чьи фото из 'Азовстали' облетели мир, получил повышение по службе. Фото

Защитник Мариуполя, спикер батальона "Азов" Дмитрий "Орест" Казацкий, чьи снимки с комбината "Азовсталь" облетели весь мир, получил повышение по службе. Теперь Орест офицер; он подписал контракт с Вооруженными Силами Украины.

Об этом сообщил сам Дмитрий. Казацкий показал в сети фотографию с погонами. На фото он держит в руках погон со знаком младшего лейтенанта.

"Этот день настал!" – лаконично прокомментировал военный свое повышение.

Дмитрий "Орест" уточнил, что подписал контракт на службу в ВСУ до конца военного положения. Пользователи в сети поздравили парня.

Дмитрий Казацкий стал в ряды украинских защитников в 2015 году. Вместе с побратимами из батальона "Азов" он держал оборону "Азовстали".

Напомним, что он вернулся на военную службу в декабре 2022 года. Причем юноша был освобожден из российского плена только сентября того года.

Попав в плен, молодой человек попросил отправлять его фото "на все журналистские премии и фотоконкурсы". И не зря.

Благодаря своим фотографиям Казацкий вошел в рейтинг Forbes "30 до 30: лица будущего". Также его фото "Свет победит" стало одним из лучших в 2022 году по версии The Guardian. Отдельно этот снимок был выбран в список "100 лучших фотографий 2022 года" по версии журнала Time.

Как сообщал OBOZ.UA, еще до того "Орест" получил премию кинофестиваля Kharkiv MeetDocs за фильм "Последний день на Азовстале". А находясь в плену, он также получил главную журналистскую награду Польши Grand Press.

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