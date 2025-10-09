Освобождено 180,8 кв. км Донецкой области: Сырский рассказал о ходе Добропольской контрнаступательной операции

В Донецкой области продолжается Добропольская контрнаступательная операция Сил обороны Украины. За время операции украинские защитники освободили 180,8 кв. км территории Донецкой области, еще 212,9 кв. км зачищено от диверсантов.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он в очередной раз совершил рабочую поездку на Добропольское направление.

"Продолжается Добропольская контрнаступательная операция Сил обороны Украины. В ходе очередной рабочей поездки и уточнения текущей обстановки в полосе действий наступательной группировки провел совещание с командным составом на одном из пунктов управления. Заслушал доклады о текущей обстановке и выполнении предварительно определенных задач", – отметил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ пообщался с командирами подразделений, которые проводят контрдиверсионные действия для поиска и уничтожения диверсионно-разведывательных групп противника и отдельных групп российских оккупантов, находящихся в окружении.

Сырский отметил, что, несмотря на постоянные контратаки противника, штурмовые подразделения Сил обороны продолжают наступательные действия на отдельных участках.

"Всего за время операции освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области, 212,9 кв. км – зачищено от диверсантов", – сообщил Сырский.

Кроме того, во время рабочей поездки главнокомандующий ВСУ выяснил проблемные вопросы и потребности наступательной группировки, отдал необходимые распоряжения.

"Контрдиверсионные мероприятия будут продолжаться. Оборона и в дальнейшем будет активной. Принимаются также меры для недопущения продвижения противника на Покровском направлении, для совершенствования логистики, для защиты дорог и объектов критической инфраструктуры", – подчеркнул Сырский.

Контрнаступление продвигается вперед

Президент Владимир Зеленский несколько недель назад сообщил, что украинские силы начали контрнаступление на Добропольском направлении. По его словам, именно там российские войска пытались сосредоточить основные силы для продвижения, однако успеха не достигли – украинские защитники перешли в контратаку.

Еще 29 сентября командующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что площадь деоккупированной в результате контрнаступления под Добропольем территории достигла около 175 кв. км. Продвижение вглубь обороны россиян составляет от 3 до 7 км. Украинским военным на этом направлении удалось освободить семь населенных пунктов.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Добропольская контрнаступательная операция Сил обороны сорвала российскую летнюю наступательную кампанию. Враг понес там ощутимые потери, более половины из которых – безвозвратные.

