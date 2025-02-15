Освобождено Песчаное – обзор обстановки под Покровском

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Село Песчаное, которое находится в 5 км к югу от Покровска, освобождено от врага в результате боев 2-6 февраля, в ходе боев уничтожено более 80 российских оккупантов из состава 74-й мотострелковой бригады ВС РФ. У нас также есть потери, но они во много раз меньше россиян.

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Першими у село увірвались воїни 425-го штурмового полку "Скала". Після того, як бійці 425-го ошп знищили та захопили основні опорні пункти ворога, для підтримки у село зайшли воїни 210-го батальйону 120-ї бригади ТРО та 32-ї механізованої бригади, які добили ворога та закріпили успіх.

На околицях села все ще продовжують зачищати окремі групи противника, який намагається відновити становище.

425-й штурмовий полк – резерв головнокомандувача ЗСУ О.Сирського, контратака проведена за його наказом.

Загальне керівництво – командир ОТУ "Донецьк" О.Тарнавський, командир Тгр "Покровськ" О.Бакулін.

Але зараз потрібно з холодною головою, без зайвої ейфорії відзначити усіх гідних учасників операції, відмітити фактори, які забезпечили успіх, та проблеми, які існують на цій ділянці оборони.

Село Піщане 425-й штурмовий полк за останні два місяці звільнив не у перший, а... у четвертий (4) раз! Раніше туди заходили окремі російські штурмові групи, "Скала" заходила та їх зачищала, потім у село ставили в оборону інший підрозділ, і через очевидні проблеми в організації та управлінні ці підрозділи відходили, посилити їх не могли, і ворог знову займав село. Одну з посадок біля Піщаного бійці 425-го ошп зачищали 14 (чотирнадцять) разів.

Штурм Піщаного у четверте був складною операцією, оскільки росіяни розгорнули там оборону значними силами, закріпились і чинили сильний спротив.

Ключовим фактором операції стала не кількість, а якість організації, підготовка та воля українських піхотинців, штабу 425-го ошп. А також значні зміни напередодні проведення операції щодо планування, управління та взаємодії БПЛА, зроблені на рівні ОТУ та ТГР.

По-перше, командир 425-го ошп Ю. Гаркавий отримав розумну підтримку та певну свободу у плануванні від командирів ОТУ та ТГР, що дозволило якісно підготувати штурмові групи з числа звичайних мобілізованих бійців та швидко виконати план атаки.

По-друге, командир ОТУ Тарнавський залучив експертів для покращення організації та застосування БПЛА, та створив центр об'єднаної вогневої підтримки, на який призначив командира 55-ї артилерийської бригади С. Жука. А на управління БПЛА був призначений один з командирів ОЗСПН "Лазар" Нацгвардії К.Бондаренко, тобто командування надало повноваження по застосуванню основних засобів ураження реально компетентним та вмотивованим офіцерам.

По-третє, рішенням Сирського для підтримки військ на Піщаному були зосереджені якісні та вмотивовані підрозділи БПЛА з компетентними командирами та операторами зі складу:

414-та бригада "Птахи Мадяра" ЗСУ;

загін "Бродяги" 411-й полк ЗСУ;

412-й полк "Немезіс" ЗСУ;

ЦСО А СБУ;

підрозділ "Чарлі" 190 НЦ ЗСУ;

425-тий штурмовий полк "Скала";

32-га механізована бригада;

спецпідрозділ ГУР МО;

55-та артилерийська бригада;

ОЗСПН Нацгвардії "Лазар".

Якісні зміни у плануванні та застосуванні БПЛА ворог відчув на собі і це дуже важливий досвід, який необхідно масштабувати і на інших ділянках. Це не був випадковий успіх на характері, це була системна та злагоджена робота, яку варто відмітити.

На Піщаному був вибудований ешелонований фронт дронів, керована система, і це дозволило ефективно виконати завдання попри високу активність та масовані удари російських дронів та артилерії. І все це зроблено у короткі терміни, все це зроблено на ентузіазмі та мотивації командирів підрозділів БПЛА, які знайшли спільну мову, взаємодію і усіма силами, без сну та відпочинку підтримували нашу героїчну піхоту. І добре підготовлена та забезпечена піхота змогла блискуче виконати найважчу роботу.