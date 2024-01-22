От 'Азова' не спрячешься: защитники показали 'адские подарки' оккупантам. Видео

Воины украинской армии продолжают ликвидировать российских оккупантов и уничтожать их военную технику. Бойцы "Азова" показали, как с помощью беспилотников минусуют личный состав врага.

Видео дня

Даже на самых опасных участках на фронте захватчикам из России не удается спрятаться от защитников Украины. Видео опубликовали на официальном Telegram-канале бригады специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" в воскресенье, 21 января.

На кадрах видно, как операторы БПЛА легендарной бригады обнаруживают места базирования войск страны-агрессора России и сбрасывают на них боеприпасы с помощью дронов.

Все происходит ночью. Как видно на кадрах, россияне с ранениями падают на землю и разлетаются в разные стороны.

На каком именно участке на передовой в Украине у армии РФ стало меньше оккупантов, в "Азове" не уточнили.

"Операторы беспилотников бригады "Азов" уничтожают личный состав врага ночью с помощью сброса боеприпасов", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, военные ВСУ продолжают наносить удары по объектам оккупационных войск России. В течении двух недель украинские военные восемь раз попали в места базирования врага, а также отминусовали у россиян склад БК и склад с горюче смазочными материалами на территории РФ.

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