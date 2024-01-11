От 'котиков' к воинам: государству нужно пересмотреть механизм мобилизации и защиты прав военных, - Гудыменко

Государство должно пересмотреть механизмы коммуникации с обществом по вопросу мобилизационных нововведений. Нужна адекватная информационная политика по мотивации службы в Вооруженных Силах и усилению защиты прав военных.

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Об этом младший сержант ВСУ в отставке и глава ОО Украинское объединение Мечта Юрий Гудыменко рассказал в интервью с Алексеем Тарасовым на канале Радио НВ.

"Подавляющее большинство моих собратьев говорят о том, что с точки зрения армии выглядит так, будто общество хочет в дальнейшем считать военных "котиками, зайчиками", ставить ругательства, но не менять их в окопах. Коммуникацию чрезвычайно тонкого и чувствительного вопроса как изменения к механизму мобилизации, я оцениваю между "ужасная" и "катастрофическая". Поэтому многие люди боятся, что они без обучения и подготовки отправятся на штурм укрепленного пункта противника. Это проблема. С одной стороны, 90% закона о мобилизации посвящено тому, по какому принципу и системой человек попадает в ВСУ. В то же время необходимо коммуникировать и вносить изменения в происходящее с человеком после попадания в армию", - комментирует Юрий Гудыменко.

По словам военного, причиной рассынной артикулировки и аргументации нововведений в мобилизации является отсутствие в государстве информационной политики как таковой. В результате общество не готово к службе и не понимает изменения, которые будут внедряться.

"Права военнослужащих должны быть защищены гораздо сильнее банально из-за того, что они делом доказали гражданство Украины и рискуют своей жизнью здесь и сейчас. В практике израильской армии человек не может быть на "передке" больше, чем определенный законом срок. Также возможно усилить права военнослужащих тем, что их обучение не может быть короче определенного времени, а также то, что человек должен приближаться к фронту постепенно. Сначала после учебы быть за 20 км до линии фронта, затем переместиться на 5 км, а только тогда выходить на первую линию боевых действий", – подчеркнул Юрий Гудыменко.