От 'Лелек' до 'Ельфів': бойцы получили от 'Стального фронта' более 6 тысяч дронов

Современная война – это война дронов, поэтому Силы обороны Украины постоянно нуждаются в их ведении эффективных боевых действий. Милитарная инициатива "Стальной фронт", основанная бизнесменом Ринатом Ахметовым, также системно закупает и передает бойцам дроны: на днях их общее количество достигло 6 тысяч единиц.

Модификации дронов различны, и, прежде всего, зависят от запросов бойцов. Так, кроме популярных "Мавиков", бойцы получили от "Стального фронта" мощные гексакоптеры Magura – они имеют шесть винтов, благодаря чему могут лететь дальше, быть более устойчивыми к враждебному РЭБу, и с легкостью поражать тяжелую бронированную технику оккупантов.

Недавно военнослужащим передали 5 комплексов БПЛА Валькирия, каждый из которых состоит из двух самолетов, и 5 квадрокоптеров Mavic 3Т с тепловизором – такие дроны необходимы прежде всего для ночных и дальних разведок.

Еще одна важная модель – беспилотник "Эльф", дрон с надежной навигацией, который способен пролететь более 100 км. Такой "Стальной фронт" передал бойцам на передовой, где особенно важно действовать очень быстро и эффективно.

Напомним, общий вклад бизнесмена Рината Ахметова и его предприятий в поддержку Украины за время полномасштабного вторжения составляет 7,6 млрд грн. Группа SCM является крупнейшим донором ВСУ среди частных компаний.