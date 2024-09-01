От штурма окопов до занятия круговой обороны: в Генштабе показали подготовку ВСУ в Британии. Фото

Защитники Украины продолжают проходить военные тренировки в Великобритании, после которых вернутся в ВСУ как командиры взводов. В настоящее время они учатся и отрабатывают тактики штурма вражеских траншей.

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Все проходит под руководством инструкторов из Австралии и Финляндии в рамках операции "Интерфлекс". Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, опубликовав несколько фотографий.

Отмечается, что с этапа сбора и анализа разведывательной информации, подготовки и доказывания боевого приказа, наши военные проходят все необходимые этапы для успешного выполнения зав..

На тренировках они выполняют каждый шаг, важный для обеспечения безопасности и эффективности действий на поле боя, – от штурма окопов до занятия круговой обороны после их зачистки от врага.

Кроме того, военнослужащие проходят занятия по огневой подготовке, тактической медицине и действиям в урбанизированной местности.

"Благодарим наших партнеров из Австралии и Финляндии за поддержку и совместную работу над подготовкой наших защитников. Вместе к победе!" – подчеркнули в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Великобритании украинским военным устоям тактической медицины обучали инструкторы из Канады. Тренировки проходили в условиях, приближенных к боевым и с имитацией ранений на манекенах и живых людях.

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