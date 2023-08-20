'Отдал свою жизнь за будущее Украины': на фроне погиб Олег Островец из Ривненщины. Фото

18 августа в прямом сражении с российской армией погиб 33-лений житель Дубровицы Ривненской области Олег Островец. Защитник до последнего стоял за свободу и независимость нашей страны, но сам он уже победу над захватчиками не застанет.

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Трагическое известие сообщили представители Дубровицкого городского совета в Facebook. От лица соседей и земляков героя они выражают соболезнования родным Олега Островца.

"Погиб еще один сын Украины в районе населенного пункта Малая Токмачка Пологовского района Запорожской области, житель г. Дубровица – Островец Олег Леонидович 1990 года рождения", – указано в некрологе.

Вечная слава и честь каждому защитнику и защитнице, сложивших голову за Украину!

Как сообщал OBOZREVATEL, за Украину отдал жизнь молодой воин-нацгвардеец Николай Федик из города Тисменица, что на Прикарпатье. В свой 21 год он был младшим сержантом, командиром отделения.

Также за свободу нашей нации погиб старший солдат штурмовой бригады "Рубеж" Алексей Манько. Свой последний бой воин принял 30 июля, 8 августа с ним попрощались в Харьковской области.

Украина навсегда утратила своего защитника Романа Кужеля с Ривненщины. Ему был всего 21 год и он собирался жениться сразу после завершения войны с оккупантами.

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