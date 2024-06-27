Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб 38-летний защитник с Тернопольщины. Фото

На войне за свободу и независимость Украины погиб солдат Джердж Степан Григорьевич из села Возилов Тернопольской области. Воину было 38 лет.

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Трагическое известие сообщили в Бучачском районном военном комиссариате. Воин погиб возле населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

"24.06.2024 преданный военной присяге на верность украинскому народу, в бою за Украину, ее свободу и независимость погиб возле населенного пункта Старомайорское Донецкой области солдат Джердж Степан Григорьевич 16.09.1985 года рождения, житель с. Возилов. Выражаем искренние соболезнования семье погибшего Героя. Сил и выдержки родным пережить страшную и невосполнимую утрату", – пишут в ТЦК.

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