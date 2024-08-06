Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб молодой воин с Виннитчины. Фото

Защищая Украину от российского агрессора, на фронте погиб военнослужащий ВСУ Виталий Бондарь из Винницкой области. У молодого защитника осталась семья.

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О потере сообщила Ивановская сельская территориальная громада. Прощаться с Героем будут 7 августа.

Бондарь Виталий Вячеславович был родом из села Иванов, что в Хмельницком районе на Виннитчине. Детали о месте службы и гибели воина неизвестны.

Отмечается, что он с верой в победу самоотверженно защищал украинскую землю, давал отпор врагу и вместе с побратимами отстаивал независимость Украины.

"Боль, слезы, а в душе пустота... Оборванная жизнь молодого, мужественного, смелого и любящего отца, лучшего сына, друга, побратима..." – сказали в громаде.

Там призвали жителей создать живой коридор славы и провести защитника в последний земной путь. Прощание состоится 7 августа в родном селе воина.

"До последнего вздоха наш земляк оставался преданным военной присяге и верным украинскому народу. Выражаем искренние соболезнования семье погибшего Героя. В этот горький момент разделяем ваше горе и склоняем голову в глубокой скорби", – добавили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину, погиб 24-летний воин Денис Слободянюк из Винницы. Эколог по образованию и по специальности, он присоединился к ВСУ и защищал родную землю в рядах 71-й отдельной егерской бригады.

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