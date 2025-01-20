'Отдали самое дорогое – жизнь': Ривненщина потеряла в войне против России четырех защитников. Фото

Ривненская область потеряла еще четырех защитников, которые боролись с российской оккупационной армией. Погибли Дмитрий Переверзев, Александр Гладкой, Александр Дуй и Анатолий Петрук.

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19 января в Гощанской громаде провели в последний путь Переверзева, в Дубровицкой – Гладкого. 20 января будут похоронены Дуй (в Здолбуновской громаде) и Петрук (в Варашской). Об этом сообщило местное издание "7 днів".

Дмитрий Александрович Переверзев отдал жизнь за Украину 6 января. Он сражался с агрессором на Курском направлении (РФ).

Уроженца села Синяк Закарпатской области похоронили 19 января в селе Тучин на Ривненщине. Герою было всего 22 года.

Как пишет "Рівне вечірнє", Переверзев увлекался спортом, любил технику и автомобили, из-за чего учиться пошел на автослесаря.

В июне 2021-го начал военную карьеру на срочной службе. После ее завершения, следуя примеру сестры, подписал контракт и продолжил свой путь в ВСУ. Он служил в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Гладкой Александр Николаевич, 1977 года рождения, погиб 17 января. Родом из села Берестья, он проживал в селе Мочулище. Воин ушел из жизни из-за болезни во время прохождения военной службы.

Прощание и погребение состоялось 19 января в Мочулищах.

51-летний военнослужащий Дуй Александр Васильевич погиб 14 января. Он жил в городе Здолбунов.

Анатолий Николаевич Петрук пал 13 января во время выполнения боевого задания в районе села Ольшана Купянского района Харьковской области. Штаб-сержанту, командиру миномета было 35 лет.

Родился Петрук в с. Чудля. В 2011 году получил высшее образование в Академии пожарной безопасности. С 2014 по 2021-й проходил службу в Национальной гвардии Украины (в/ч 3045).

20 января его похоронят на Аллее Героев кладбища села Старая Рафаловка на Ривненщине. У воина остались дочь Виктория и сын Тимофей.

Как ранее писал OBOZ.UA, в результате вражеского минометного обстрела на фронте погиб военный с Киевщины, гранатометчик Юрий Химерик. Жизнь мужественного защитника нашей страны оборвалась 9 января.

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