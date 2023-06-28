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Отец сгоревшего в сбитом "вагнеровцами" вертолете летчика назвал закрытие дела против Пригожина справедливым

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
1,9 т.
Отец сгоревшего в сбитом 'вагнеровцами' вертолете летчика назвал закрытие дела против Пригожина справедливым

Отец одного из летчиков, предположительно сбитых во время мятежа "вагнеровцев" 23-24 июня, рассказал, что тело сына ему опознать не дали, потому что "там нечего опознавать, они горели". По словам россиянина, никто из ЧВК "Вагнер" перед ним не извинялся.

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В то же время, отец ликвидированного летчика считает закрытие уголовного дела против главаря ЧВК Евгения Пригожина справедливым. Об этом пишет российское издание АSTRA.

Отец 24-летнего российского летчика Кирилла Бабаева, предположительно погибшего в одном из сбитых "вагнеровцами" вертолетов, рассказал журналистам, что считает справедливым закрытие уголовного дела в отношении Пригожина справедливым.

"Если слово о закрытии дела дал президент, то справедливо. Расследование ещё не закончено, по факту гибели моего сына проводится расследование военными. ЧВК никаких извинений мне не приносили. Я получил извещение о смерти сына в социальных сетях в 10 вечера в субботу, а перед обедом уже пришли официальные представители командования и сообщили о гибели Кирилла", – рассказал Андрей Бабаев.

По его словам, процедуру опознания тела сына он не проходил. Хоронили Кирилла Бабаева в закрытом гробу.

"Опознать тело нам не давали, сказали, там, нечего опознавать. Они горели, они были подбиты, они падали с большой высоты. Опознание проводили представители воинской части, и на основании того, что они увидели и на основании документов, которые они нашли на месте происшествия. Похороны были сегодня. Гроб был закрытый. Погибли 3 члена экипажа, включая моего сына. Командир выжил, но тоже в плохом состоянии. Сын нас берег, он нам никогда ничего не сообщал о своей службе", — сказал отец лётчика.

Отец сгоревшего в сбитом "вагнеровцами" вертолете летчика назвал закрытие дела против Пригожина справедливым

При этом, отмечает издание, 25 июня один из друзей Кирилла Бабаева, опубликовал некролог.

"23.06 при выполнении боевой задачи погиб мой старый товарищ и хороший друг Бабаев Кирилл. С начальных классов он мечтал стать военным и защищать свою Родину. На протяжении всей школы был для всех примером мужества, силы воли и духа. Закончив ее с золотой медалью, Кирилл поступил в одно из лучших высших военных училищ, чтобы в дальнейшем стать пилотом вертолёта. С получением офицерских погон незамедлительно отправился в зону проведения СВО. В сложнейшей морально-психологической обстановке он выполнил боевую задачу, но будет награждён посмертно", – написал он.

При этом в некоторых провоенных российских пабликах отмечено, что вертолет ВС РФ, в котором находился Бабаев-младший, якобы был сбит в Луганской области.

"23 июня над Луганском был сбит один Ми-8 МТПР. "Командир успел прыгнуть с парашютом. Остальные три члена экипажа погибли. Кто сбил данный МТПР, неизвестно", — говорится в публикации.

Напомним, ранее стал известен экипаж сбитого "вагнеровцами" российского самолета Ил-22.  Среди десятка ликвидированных "вагнеровцами" российских военных, находившихся на борту –  подполковник, два майора и три капитана. Несколько военнослужащих ранее участвовали в боевых действиях в Сирии.

Всего  в ходе однодневного "мятежа" в России наемники ЧВК сбили самолет и 6 вертолетов с экипажами, а также ликвидировали минимум 13 пилотов ВКС РФ, пытавшихся наносить удары по маршруту следования колонны в направлении Москвы.

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