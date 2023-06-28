Отец сгоревшего в сбитом 'вагнеровцами' вертолете летчика назвал закрытие дела против Пригожина справедливым

Отец одного из летчиков, предположительно сбитых во время мятежа "вагнеровцев" 23-24 июня, рассказал, что тело сына ему опознать не дали, потому что "там нечего опознавать, они горели". По словам россиянина, никто из ЧВК "Вагнер" перед ним не извинялся.

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В то же время, отец ликвидированного летчика считает закрытие уголовного дела против главаря ЧВК Евгения Пригожина справедливым. Об этом пишет российское издание АSTRA.

Отец 24-летнего российского летчика Кирилла Бабаева, предположительно погибшего в одном из сбитых "вагнеровцами" вертолетов, рассказал журналистам, что считает справедливым закрытие уголовного дела в отношении Пригожина справедливым.

"Если слово о закрытии дела дал президент, то справедливо. Расследование ещё не закончено, по факту гибели моего сына проводится расследование военными. ЧВК никаких извинений мне не приносили. Я получил извещение о смерти сына в социальных сетях в 10 вечера в субботу, а перед обедом уже пришли официальные представители командования и сообщили о гибели Кирилла", – рассказал Андрей Бабаев.

По его словам, процедуру опознания тела сына он не проходил. Хоронили Кирилла Бабаева в закрытом гробу.

"Опознать тело нам не давали, сказали, там, нечего опознавать. Они горели, они были подбиты, они падали с большой высоты. Опознание проводили представители воинской части, и на основании того, что они увидели и на основании документов, которые они нашли на месте происшествия. Похороны были сегодня. Гроб был закрытый. Погибли 3 члена экипажа, включая моего сына. Командир выжил, но тоже в плохом состоянии. Сын нас берег, он нам никогда ничего не сообщал о своей службе", — сказал отец лётчика.

При этом, отмечает издание, 25 июня один из друзей Кирилла Бабаева, опубликовал некролог.

"23.06 при выполнении боевой задачи погиб мой старый товарищ и хороший друг Бабаев Кирилл. С начальных классов он мечтал стать военным и защищать свою Родину. На протяжении всей школы был для всех примером мужества, силы воли и духа. Закончив ее с золотой медалью, Кирилл поступил в одно из лучших высших военных училищ, чтобы в дальнейшем стать пилотом вертолёта. С получением офицерских погон незамедлительно отправился в зону проведения СВО. В сложнейшей морально-психологической обстановке он выполнил боевую задачу, но будет награждён посмертно", – написал он.

При этом в некоторых провоенных российских пабликах отмечено, что вертолет ВС РФ, в котором находился Бабаев-младший, якобы был сбит в Луганской области.

"23 июня над Луганском был сбит один Ми-8 МТПР. "Командир успел прыгнуть с парашютом. Остальные три члена экипажа погибли. Кто сбил данный МТПР, неизвестно", — говорится в публикации.

Напомним, ранее стал известен экипаж сбитого "вагнеровцами" российского самолета Ил-22. Среди десятка ликвидированных "вагнеровцами" российских военных, находившихся на борту – подполковник, два майора и три капитана. Несколько военнослужащих ранее участвовали в боевых действиях в Сирии.

Всего в ходе однодневного "мятежа" в России наемники ЧВК сбили самолет и 6 вертолетов с экипажами, а также ликвидировали минимум 13 пилотов ВКС РФ, пытавшихся наносить удары по маршруту следования колонны в направлении Москвы.