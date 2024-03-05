Российские раненые наемники подразделения "Шторм Z" записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину и пожаловались, что государство о них не заботится и не замечает. Оккупанты утверждают, что их отказываются должным образом лечить и не выплачивают обещанные средства.

Соответствующее видео было опубликовано российскими СМИ. Наемники из госпиталя напомнили российскому диктатору, что когда их вербовали идти воевать, то обещали "золотые горы", а теперь о них все забыли.

"Выплат за боевые выходы нет. Платят всего 35 тысяч рублей. В госпитале хирурги отказываются делать операции, даже не выпускают сходить в магазин. За ранения не выплачивают обещанные 3 миллиона рублей", – говорят они.

Наемники утверждают, что как только они стали недееспособными к службе, о них быстро забыли как об отработанном материале.

Ранее сообщалось, что вернувшийся с войны в Украине российский оккупант забил до смерти собственного отца. После инцидента пропагандисты обеспокоились из-за "тенденции" к преступлениям среди воинов, которые возвращаюсь к гражданской жизни.

Ранее сообщалось, что в стране-агрессоре России пожаловались, что россияне грабят могилы ликвидированных на войне в Украине оккупантов. Люди раскапывают могилы и уносят из них ценные вещи, которые родственники погибших военных преступников покидают вместе с ними.