''Отправляют воевать в Украину?'' В Санкт-Петербурге и Ленинградской области РФ появились открытки с призывом сдаваться в плен

В рамках украинского государственного проекта "Хочу жить" листовки с призывами к россиянам сдаваться в плен расклеили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. У них есть объяснения, как военнослужащим российской армии безопасно сдаться в плен украинским Вооруженным силам.

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Об этом рассказали на Facebook-странице единого центра приема обращений военнослужащих РФ по поводу сдачи в плен государственного проекта " Хочу жить ". Так россияне, которым грозит мобилизация в РФ, могут связаться с соответствующими органами в Украине для того, чтобы безопасно сдаться в плен.

Россиянам гарантируется сохранение жизни и пленения в Украине в нормальных условиях. Кроме возможности пересидеть войну в Украине и получить убежище в некоторых странах ЕС, у тех, кто решил сдаться, есть возможность вернуться домой по обмену. Также россияне, готовые бороться за свободу Украины и России, могут присоединиться к Легиону "Свобода России".

Все добровольно сдавшиеся будут оформлены как лица, попавшие в плен во время боя. Это значит, что, даже находясь в плену в Украине, РФ будет продолжать платить им боевую зарплату.

Ранее "Хочу жить" распространяли открытки в Подмосковье и Новосибирске, так благодаря проекту россияне получили шанс сохранить свою жизнь и не стать мясом под катком украинского контрнаступления.

Ранее сообщалось о том, что группа российских оккупантов не захотела умирать из-за амбиций диктатора Владимира Путина на войне в Украине и сдалась в плен украинским защитникам. Военные страны-агрессора рассказали, что командование просто бросило их на произвол судьбы.