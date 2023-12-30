Отработали точно: ССО навели огонь на вражеский ЗРК 'Оса' и превратили его в металлолом. Видео

Украинские военнослужащие с помощью аэроразведки обнаружили зенитный ракетный комплекс "Оса" на южном направлении. После фиксации цели вражеская техника была уничтожена точным ударом.

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По российскому ЗРК отработала реактивная система залпового огня HIMARS. Об этом в Telegram сообщили Силы специальных операций ВСУ.

Операторы 73-го морского центра Сил специальных операций обнаружили вражеский зенитный ракетный комплекс "Оса" во время воздушной разведки. Путинские террористы использовали ЗРК против украинских военных, поэтому оперативно было принято решение об уничтожении выявленной цели.

По зенитному ракетному комплексу нанесли удар с помощью РСЗО HIMARS. Огонь корректировал экипаж разведывательных декабря БПЛА.

"Экипаж БПЛА привел и скорректировал по враждебной цели огонь HIMARS артиллерийского подразделения Сил обороны. В результате огневого поражения ЗРК "Оса" полностью выведен из строя", – сообщили в ССО ВСУ.

Напомним, за сутки 29 декабря Силы обороны "денацифицировали" в Украине 750 российских оккупантов. Общая численность потерь России в живой силе за весь период полномасштабной войны уже достигла 358 270 лиц.

Ранее в ГУР МО рассказали, что Россия пытается компенсировать потери младшего офицерского состава на войне в Украине путем ускоренного обучения новых оккупантов. В частности, в РФ пытаются масштабировать обучение и сократить сроки подготовки захватчиков. Прошедших ускоренную подготовку и получивших начальное офицерское звание сразу отправляют на фронт.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети появилось видео, как российские оккупанты на легковом авто пытались убежать от FPV-дрона защитников Украины, но попали в ДТП. Машина захватчиков перевернулась, а оператор дрона нанес эффектный удар по кузову.

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