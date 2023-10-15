Отражал штурм врага: в Харьковской области погиб воин Владимир Плисецкий. Фото

В сражении с российскими захватчиками погиб 44-летний житель села Большие Кринки на Полтавщине Владимир Плисецкий. Свой последний бой мужчина принял в районе Ивановки на Харьковском направлении.

Трагическое известие сообщили в Глобинской городской территориальной общине, в которую входят Большие Кринки. Владимира запомнят как светлого отзывчивого человека, который сразу отозвался на призыв защищать родину от захватчиков.

"Склоняем головы перед светлой памятью Героя, отдавшего жизнь за Украину. Нет ни одного человеческого слова, которое могло бы утешить скорбящую семью бойца, ведь эта рана никогда не заживает", – сказано в эпитафии.

Вечная слава и память каждому украинцу, отдавшему жизнь за будущее нашей нации!

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Как сообщал OBOZ.UA, в сражении за свободу Украины погиб выпускник Харьковского университета Сковороды Владимир Геращенко. Защитник полег в бою выполняя боевое задание недалеко от села Подолы Купянского района.

А в Раховском районе на Закарпатье простились с павшим защитником Михаилом Тафийчуком. Герою, отдавшему свою жизнь в боях с российскими оккупантами, было всего 28 лет.

Также от вражеского снаряда погиб 24-летний защитник Виталий Трембач из Збаража на Тернопольщине. Молодая жизнь воина оборвалась 3 октября.

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