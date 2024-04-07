Отразили штурм и захватили российский танк: бригада 'Азов' показала кадры боя под Тернами. Видео

Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ и 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ отразили штурм российских оккупантов под Тернами Донецкой области. Враг пытался продвинуться к позициям Сил обороны Украины на Кременском направлении.

Об этом сообщили в Telegram-канале 12-й бригады "Азов". Разведка заметила бронегруппу россиян, которая двигалась позициям наших защитников.

Бойцы бригады "Азов" и 95-й бригады ДШВ разбили вражескую колонну. В результате противник потерял 11 единиц своей техники.

Попытка штурма оказалась для военных РФ провальной. Десант и экипажи вражеских машин спасались бегством, бросая технику. Во время этого боя было уничтожено более 50 оккупантов.

"Позже бойцы "Азова" захватили и безопасно доставили в тыл своих сил новый Т-72Б3М", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 апреля военные из 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады успешно отразили 11 атак российских оккупантов. В ходе этих боев наши защитники уничтожили 16 единиц вражеской техники на Авдеевском направлении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!