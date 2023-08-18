На Николаевщине в первый же день службы умер мобилизованный, прокуратура начала проверку: что известно

В Одесской области снова скандал с мобилизацией. На этот раз в селе Ширяево на службу забрали 29-летнего местного жителя, которого все считали инвалидом. Вскоре в воинской части мужчина умер. Люди возмущены, а прокуратура взялась за проверку.

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Торговал на рынке и помогал таскать ящики

29-летнего Бориса Глушака в Ширяево на Одесщине знали многие. Борька, как его звали, всегда крутился на местном рынке. Что-то продавал, зарабатывал копейку. Часто продавцы просили его поднести тяжелые коробки, вынести мусор, помочь катить тележку.

"Он никогда не отказывал. Сейчас пишут, что, мол, Борька пил, а мы с ним расплачивались водкой. Так вот, если он и выпивал, то за свои деньги, или получал стопку за свой труд. Парень он был честный, веселый и очень добрый. Мы его тут звали "позитивчиком" за то, что он никогда не расстраивался, ни на кого не обижался и сам никого не обижал", – рассказывает местная продавщица Валентина.

Знакомая Бориса по школе говорит, что он с детства был таким – всегда веселый. "Добряк и всегда был воспитанным человеком. Он очень сильно заикался, но в медицинских бумагах про диагнозы ничего нет. Потому что на обследования нужны деньги, а он вырос в многодетной семье, там пятеро детей, а мама, видимо, особо им не занималась", – рассказывает знакомая.

Еще одна местная жительница Надежда, которая каждую неделю приезжает торговать на рынок, говорит, что по Боре было видно, что он не очень здоровый человек.

"По лицу видно, что он немного отставал в развитии. Но всегда очень вежливый, двери откроет. Бывало тащишь свои сумки, а он встретит тебя и скажет: "Какая красота!" – и сразу настроение поднимается. Я двадцать лет на рынке торгую, но пьяным его никогда не видела. Он очень позитивный, всегда улыбался. Это местная достопримечательность нашего рынка, его колорит. Куда не повернешься – везде Борис. А тут приехала на рынок, а там тишина и пустота – Бориса нет, он умер, и все как-то поникли", – рассказывает женщина.

В медкарте записей нет

О том, что Бориса Глушака мобилизовали, на рынке узнали в конце июля. Для многих это стало неожиданностью, потому что все были уверены, что Боря в армии служить не может: не совсем умственно полноценен.

А 1 августа рынок облетела новость о смерти Бориса. Он умер в воинской части в Николаевской области, в первый же день после прибытия. Многие говорили, что у него эпилепсия, а в Березовском ТЦК его за 20 минут осмотрели врачи и написали, что к службе годен.

Разгорелся скандал, люди начали писать в социальных сетях о том, что мужчину насильно забрали на службу, медосмотр не проводили, а умер он от эпилептического приступа.

Однако в Ширяевской районной больнице утверждают, что согласно их данным умерший Борис Глушак на учете у психиатра, нарколога или невролога не состоял.

"Ведомостей про инвалидность или хронические заболевания с детства отсутствуют. Откуда взялась информация про инвалидность, мне не известно. В нашей больнице об этом нет никаких данных", – заявил главный врач Валерий Бень.

По его информации, мобилизованный Борис Глушак потерял сознание утром, а умер вечером. Причина смерти – отек головного мозга.

В то же время общественный активист Демьян Ганул сообщил, что на самом деле погибший состоял на учете у психиатра в 2011 году: "Сам видел запись в медицинской книжке. Со слов матери, парень был нездоровый, несколько раз вызывали скорую из-за приступов эпилепсии, страдал алкоголизмом".

По словам Ганула, Борис несколько раз приходил в военкомат и просил взять его на службу. Те, кто его знал, отказывали парню из-за пристрастия к алкоголю и хронических заболеваний. А на этот раз ему повестку якобы вручили сотрудники, незнакомые с ним.

"Сотрудники ВВК должны были отправить Бориса на обследование. Не надо быть экспертом в области медицины, чтобы понять, что парень нездоров. Однако в тот день глава ВВК Ирина Колонтай решила по-другому и подписала Борису путевку в один конец", – сообщил Ганул.

Занимается прокуратура

После того, как эта история получила широкий резонанс, за проверку взялась Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

"Начато уголовное производство с предварительной квалификацией по ч.1 ст. 115 УК Украины, по факту смерти 1.08.2023 в 22 часа военнослужащего одной из воинских частей Николаевщины, во время которого устанавливаются фактичные причины смерти последнего в день прибытия в расположение военной части", – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, свое расследование проводит и Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного округа. Тут начато производство по ч.4 ст. 426 УК Украины – халатное отношение к военной службе служебных лиц медицинской службы одной из воинских частей Николаевщины. Следователи проверяют своевременное предоставление квалифицированной неотложной медицинской помощи после приступа эпилепсии.