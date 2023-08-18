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На Николаевщине в первый же день службы умер мобилизованный, прокуратура начала проверку: что известно

Марина Петик
War
4 минуты
2,6 т.
На Николаевщине в первый же день службы умер мобилизованный, прокуратура начала проверку: что известно

В Одесской области снова скандал с мобилизацией. На этот раз в селе Ширяево на службу забрали 29-летнего местного жителя, которого все считали инвалидом. Вскоре в воинской части мужчина умер. Люди возмущены, а прокуратура взялась за проверку.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Торговал на рынке и помогал таскать ящики

29-летнего Бориса Глушака в Ширяево на Одесщине знали многие. Борька, как его звали, всегда крутился на местном рынке. Что-то продавал, зарабатывал копейку. Часто продавцы просили его поднести тяжелые коробки, вынести мусор, помочь катить тележку.

"Он никогда не отказывал. Сейчас пишут, что, мол, Борька пил, а мы с ним расплачивались водкой. Так вот, если он и выпивал, то за свои деньги, или получал стопку за свой труд. Парень он был честный, веселый и очень добрый. Мы его тут звали "позитивчиком" за то, что он никогда не расстраивался, ни на кого не обижался и сам никого не обижал", – рассказывает местная продавщица Валентина.

На Николаевщине в первый же день службы умер мобилизованный, прокуратура начала проверку: что известно

Знакомая Бориса по школе говорит, что он с детства был таким – всегда веселый. "Добряк и всегда был воспитанным человеком. Он очень сильно заикался, но в медицинских бумагах про диагнозы ничего нет. Потому что на обследования нужны деньги, а он вырос в многодетной семье, там пятеро детей, а мама, видимо, особо им не занималась", – рассказывает знакомая.

Еще одна местная жительница Надежда, которая каждую неделю приезжает торговать на рынок, говорит, что по Боре было видно, что он не очень здоровый человек.

На Николаевщине в первый же день службы умер мобилизованный, прокуратура начала проверку: что известно

"По лицу видно, что он немного отставал в развитии. Но всегда очень вежливый, двери откроет. Бывало тащишь свои сумки, а он встретит тебя и скажет: "Какая красота!" – и сразу настроение поднимается. Я двадцать лет на рынке торгую, но пьяным его никогда не видела. Он очень позитивный, всегда улыбался. Это местная достопримечательность нашего рынка, его колорит. Куда не повернешься – везде Борис. А тут приехала на рынок, а там тишина и пустота – Бориса нет, он умер, и все как-то поникли", – рассказывает женщина.

В медкарте записей нет

О том, что Бориса Глушака мобилизовали, на рынке узнали в конце июля. Для многих это стало неожиданностью, потому что все были уверены, что Боря в армии служить не может: не совсем умственно полноценен.

На Николаевщине в первый же день службы умер мобилизованный, прокуратура начала проверку: что известно

А 1 августа рынок облетела новость о смерти Бориса. Он умер в воинской части в Николаевской области, в первый же день после прибытия. Многие говорили, что у него эпилепсия, а в Березовском ТЦК его за 20 минут осмотрели врачи и написали, что к службе годен.

Разгорелся скандал, люди начали писать в социальных сетях о том, что мужчину насильно забрали на службу, медосмотр не проводили, а умер он от эпилептического приступа.

Однако в Ширяевской районной больнице утверждают, что согласно их данным умерший Борис Глушак на учете у психиатра, нарколога или невролога не состоял.

На Николаевщине в первый же день службы умер мобилизованный, прокуратура начала проверку: что известно

"Ведомостей про инвалидность или хронические заболевания с детства отсутствуют. Откуда взялась информация про инвалидность, мне не известно. В нашей больнице об этом нет никаких данных", – заявил главный врач Валерий Бень.

По его информации, мобилизованный Борис Глушак потерял сознание утром, а умер вечером. Причина смерти – отек головного мозга.

В то же время общественный активист Демьян Ганул сообщил, что на самом деле погибший состоял на учете у психиатра в 2011 году: "Сам видел запись в медицинской книжке. Со слов матери, парень был нездоровый, несколько раз вызывали скорую из-за приступов эпилепсии, страдал алкоголизмом".

По словам Ганула, Борис несколько раз приходил в военкомат и просил взять его на службу. Те, кто его знал, отказывали парню из-за пристрастия к алкоголю и хронических заболеваний. А на этот раз ему повестку якобы вручили сотрудники,  незнакомые с ним.

"Сотрудники ВВК должны были отправить Бориса на обследование. Не надо быть экспертом в области медицины, чтобы понять, что парень нездоров. Однако в тот день глава ВВК Ирина Колонтай решила по-другому и подписала Борису путевку в один конец", – сообщил Ганул.

На Николаевщине в первый же день службы умер мобилизованный, прокуратура начала проверку: что известно

Занимается прокуратура

После того, как эта история получила широкий резонанс, за проверку взялась Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

"Начато уголовное производство с предварительной квалификацией по ч.1 ст. 115 УК Украины, по факту смерти 1.08.2023 в 22 часа военнослужащего одной из воинских частей Николаевщины, во время которого устанавливаются фактичные причины смерти последнего в день прибытия в расположение военной части", – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, свое расследование проводит и Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного округа. Тут начато производство по ч.4 ст. 426 УК Украины – халатное отношение к военной службе служебных лиц медицинской службы одной из воинских частей Николаевщины. Следователи проверяют своевременное предоставление квалифицированной неотложной медицинской помощи после приступа эпилепсии.