'Отца с дочерью уже нашли, а сына с мамой – еще нет': в результате удара РФ по Киеву могла погибнуть целая семья. Видео

В Киеве в результате российской дроново-ракетной атаки в ночь на 24 апреля погибли девять мирных жителей. Среди них могла быть целая семья: тела отца с дочерью найдены, а женщину со старшим сыном по состоянию на утро четверга еще искали.

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Об этом рассказала жительница Святошинского района столицы, который больше всего пострадал из-за комбинированного удара РФ. Она отметила, что не агрессор убил знакомых ей людей.

"Очень много людей умерло, которых я знала… Грустно. И очень страшно", – призналась киевлянка, оказавшаяся в эпицентре трагедии.

Она рассказала о свей разрушенной квартире, где пока невозможно оставаться, а также личной потере: погибла семья друга ее брата.

По ее словам, отца и маленькую дочь уже нашли, а маму и сына, которому около 18 лет, в течение утра искали – они могли оказаться под завалами.

Напомним, что в Святошинском районе столицы из-за атаки РФ разрушен двухэтажный дом, где проживало 15 человек. В общем повреждения, разрушения и пожары зафиксированы в трех районах Киева, еще в двух – возгорания на открытой местности. Среди 70 раненых есть дети и беременная женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, на месте разрушенного двухэтажного жилого дома в Святошинском районе Киева из-под руин доносились телефонные звонки, также была информация о двух пропавших детях. В МВД отметили, что поиски будут продолжаться, пока спасатели не убедятся, что уже нашли и достали всех.

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