Отвечают за 'львиную часть' фронта: глава СБУ Малюк похвалил Билецкого и Третий армейский корпус

Третья штурмовая бригада и Третий армейский корпус, в который она вошла, проводят эффективные дроново-штурмовые операции.

Об этом глава Службы безопасности Украины Василий Малюк сказал в интервью проекту "Мы – Украина".

"И вот "Тройка" большие молодцы. И лично Андрей Билецкий. Это так, не красное словечко в его сторону, а вот во многих планах – и планирование и ведение боя, и рекрутинг, и работа с личным составом, подбор, работа с семьями погибших. Ну он поименно знает большинство тех ребят его, которые погибли", – заявил глава СБУ.

Он отметил высокий уровень овладения корпусом IT-технологий, применение асимметричных методов и инженерии.

"У них инженерку "кроты" роют все, такие шахтерские комплексы, которые вгрызаются в землю. То есть, очень-очень правильный и креативный подход, это ценит главнокомандующий Сырский, и президент Украины. И собственно мы это увидели и поддержали, и Андрей Евгеньевич имеет возможность теперь это реализовывать уже в пределах непосредственно армейского корпуса", – отметил Василий Малюк.

Он сказал, что сегодня Третий армейский корпус отвечает за "львиную часть" нашего фронта.

Как ранее сообщал Андрей Билецкий, Третий армейский корпус осуществляет масштабную оборонительную операцию на Боровском и Лиманском направлениях, где сдержал наступление трех российских армий: 20-й и 25-й общевойсковых армий и 1-й танковой армии. Общая полоса ответственности корпуса, по словам командира, – 150 км или одна восьмая часть всей линии фронта.