Меня спросил один россиянин – неагрессивный, не поддерживающий войну, уехавший из РФ и просто спрашивающий: "Что будет дальше?"

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Далее текст на языке оригинала.

Я не знав, що відповісти, окрім власних емоцій.

Холодний розум підказує мені, що війну потрібно зупиняти. Вона несе Україні стратегічні втрати: економічні, демографічні, екологічні, культурні, інфраструктурні. Дещо матеріальне ми вже ніколи не відновимо. Дещо нематеріальне — також, адже загинули носії цієї спадщини. Людей, які загинули, ми не повернемо ніколи. Демографічні втрати, ймовірно, теж не будуть повністю відновлені.

Ми й до війни, як і багато інших європейських країн, зокрема й Росія, були націями зі скороченням населення: рівень смертності перевищував рівень народжуваності.

Війна поставила наші країни на межу демографічного занепаду вже в цьому столітті.

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Не кращі справи і в РФ. Путін та його оточення, схоже, вважали, що, відправивши на війну переважно маргіналізовані групи населення, представників малих народів і засуджених, вони не завдадуть сильного удару по самій Росії, розпочавши "маленьку переможну війну". Тепер уже під питанням опинилося не лише політичне майбутнє РФ, а й її місце на політичній і географічній мапі світу.

Економіка зазнала важких втрат, міжнародний авторитет серйозно підірваний, і постало питання політичного виживання країни.

І ось що я відповів цьому росіянину – це мій емоційний погляд на майбутнє. Писав російською, тому "не обессудьте":

"Мы уничтожим все ваши военные предприятия, всю вашу нефтяную и газотранспортную инфраструктуру, всю критическую инфраструктуру.

Нет, мы не будем, как вы, целенаправленно убивать мирных граждан. Нам жаль каждого ребёнка, который погиб или пострадал под обстрелом либо в результате работы вашего ПВО.

Дети невиновны, и мы будем стремиться максимально снизить потери среди гражданского населения.

Но Россия сама отправила себя в каменный век – сначала когнитивно, а затем будет отброшена туда и технологически.

И тогда бояться отсталой, малообразованной страны, чьи средства поражения до 2014 года во многом обслуживались украинскими специалистами, не будет никто в этом мире.

Вы – парии на века".

Бачить Господь, ми цього не хотіли і не починали.