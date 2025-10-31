Вчерашняя комбинированная атака по Украине сегодня получила свое логическое продолжение, а именно – ответный удар. Да, Украина не имеет возможности ввалить в один удар 700–800 средств поражения и пока не может принести пол тонны или тонну БЧ по целевому объекту, однако планомерная и последовательная работа уже начинает давать свои результаты. Как уже хорошо известно, методичное выведение из строя мощностей НПЗ противника уже дает свои результаты – минус 18–20% перерабатывающих мощностей вообще, а в европейской части курятника – намного больше, по разным оценкам – до 40%. Такие результаты уже очевидны, потому что именно в регулярном режиме удары начали наноситься с августа текущего года, а несколько недель назад в таком же режиме полетело уже по объектам электроснабжения.

Далее текст на языке оригинала.

І минулої ночі цю роботу було продовжено. Так, із Ярославля місцеві жителі пишуть про те, що чули прольоту звук дронів і потім – не менше трьох вибухів, які були чітко чути в районі НПЗ "Славнєфть-Ярославнєфтєоргсинтез". Які наслідки ударів, поки невідомо, але супутники вже фіксують неслабку пожежу на його території:

Але вже очевидно, що цієї ночі акцент робився на енергетиці противника. В Мережі є вже багато відео прильотів по ТЕЦ в Орлі. Згідно з останніми даними, там було не менше трьох прильотів по потужностях ТЕЦ, які розподіляють електрику. Після атаки противник використав резервні лінії для відновлення енергопостачання обласного центру, але, як це зазвичай буває, повторний удар може привести вже до серйозного блекауту, адже резервні лінії також може бути пошкоджено ударами.

А місцевий гауляйтер, як завжди, пояснив публіці, що ППО все збила, а уламки впали на територію ТЕЦ. Щоправда, на відео, опублікованих місцевими жителями, ні вигляду, ні звуку роботи ППО не відзначено. Втім, ходять чутки, що на стволи "Панцирів" стали ставити "глушники", і тому, можливо, звуків і немає. Наші військові підтверджують подібні припущення тим, що попередньої ночі наглухо заглушили один із "Панцирів", хоча і в Криму.

Але, напевно, для ворога найчутливішим виявився удар по найбільшій ледь не у всій Європі підстанції "Владімірская", розташованій у відповідній області. Відкриті джерела дають таку інформацію про цей актив.

Технічні характеристики:

Напруга: 750 кВ – один із найвищих класів у рф.

Потужність: 4850 МВА (мегавольт-ампер) – найбільший енергооб’єкт Владімірської області.

Функції:

Вузлова підстанція: пов’язує енергосистему Владімірської області з Московською та Івановською.

пов’язує енергосистему Владімірської області з Московською та Івановською. Передача потужності від Калінінської АЕС, Костромської ДРЕС та інших джерел.

від Калінінської АЕС, Костромської ДРЕС та інших джерел. Забезпечення електропостачання москви, Владімірської, Ніжегородської та частини Івановської областей.

Стратегічне значення:

Є частиною Єдиної енергетичної системи росії.

Критично важлива для стабільності енергопостачання Центрального федерального округу.

Таким чином, припущення про те, що наші фахівці взялися за винесення вузлових підстанцій, які формують хребет енергетичної системи лаптів у європейській частині курника, підтверджуються. Як видно з опису, такі об’єкти мають міжрегіональне значення, і виведення з ладу певної кількості цих потужностей може привести до відключення від електрики цілих областей та підприємств, розташованих на їхній території. Простіше кажучи, якщо неможливо уразити конкретні військовий завод, аеродром чи щось подібне, то роботу можна зупинити, просто знеструмивши їх. Зрозуміло, що там буде задіяно резервні джерела живлення, але з огляду на габарити їхнього ВПК, це буде дуже важким завданням і, безумовно, призведе до збоїв у роботі суміжників та до розриву ланцюжків постачань.

Словом, черговий напад царя з приводу завдання шкоди енергетиці України тепер уже не залишається без відповіді. Тепер туди летить регулярно і без винятків, які робилися до останнього часу. Його ТЕЦ, підстанції та інша інфраструктура вже потрапили до банку цілей, і лапті вже починають це відчувати своєю шкурою. А процес тільки набирає обертів.