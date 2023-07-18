Ожесточенные бои не позволили выжить: на фронте погибли воины 12-го ОСБ Сергей Агапонов и Виталий Демиденко. Фото

В боях с российскими оккупантами погибли еще двое бойцов 12-го отдельного стрелкового батальона. Украина потеряла Сергея Агапонова и Виталия Демиденко.

Видео дня

Об этом в Facebook сообщил Роман Кашинчар. Он отметил, что пишет о погибших воинах для того, чтобы отдать им честь, зафиксировать эти трагические события для истории и сохранить в памяти воспоминания о хороших людях, отдавших свою жизнь за нашу свободу.

"Чтобы все мы понимали, ни на миг не забывали, какова цена. Страшная. Ужасная", – добавил Кашинчар.

Сергей Агапонов (позывной "Донбасс") погиб в тяжелых боях с войсками страны-агрессора.

"Он так смотрит с того фото, будто что-то знает. Ожесточенные бои и ужасная ситуация не позволили тебе выжить, бро. "Прости, братик", – каждый раз, молча говорит каждый из побратимов. Покойся с миром", – написал автор поста.

Виталий Демиденко (позывной "Спартанец") был знаковым человеком для многих своих собратьев. Он запомнился как отличный наставник и инструктор батальона по вооружению.

"Прекрасный инструктор. Его наставления, поддержка, помощь спасли не одну жизнь. Он и на фото такой – широкоплечий, сосредоточенный. Спартанец одним словом. Спи с миром, друг", – написал Кашинчар.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях за Украину на фронте погиб военнослужащий ВСУ Станислав Бенько из Кривого Рога Днепропетровской области. Его жизнь оборвалась 9 июля во время выполнения боевого задания под Бахмутом Донецкой области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!