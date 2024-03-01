По КАБ…

Несмотря на участившийся отстрел Су-34, интенсивность применения этих фронтовых бомбардировщиков с функцией истребителя не уменьшилась и даже более того.

Так, за прошедшие сутки, на 29 февраля, был установлен абсолютный рекорд применения КАБ – 152!

Ранее, абсолютный рекорд применения КАБ так же был установлен в феврале, с 16 на 17, в количестве 151 КАБ из которых 94 были задействованы по Авдеевке и её окраинам. За прошедшие сутки наиболее интенсивным местом прилётов КАБ были так же окраины Авдеевки.

Так, враг стирает с лица земли село Тоненькое – по нему прилетело более 30 КАБ, по Орловке – 10.

Всего, количество применённых РОВ КАБ в феврале превысило 1 500, что так же является абсолютным рекордом с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Всё это указывает на то, не смотря на потери Су-34 работа КАБами продолжается. То есть, самолёты и пилотов отправляют с осознанием высоких рисков уничтожения как машины так и экипажа, по одной просто причине - КАБ это единственный инструмент вскрытия наших линий обороны и укрепрайонов. Без КАБ российские войска в разы потеряют эффективность в наступательных операциях.

Ситуация для них патовая, ведь такая интенсивность полётов российских самолётов, позволяет нам их чаще вылавливать. Но, следует понимать, что за каждым сбитым самолётом, есть несколько десятков вылетов, которые не были перехвачены. Например, за прошедшие сутки это было более 150 вылетов Су-35, Су-34 и Су-25.

РОВ сейчас играют в ва-банк. А в ва-банк играть вдолгую, как известно, невозможно.