Самое разумное, что мы можем сделать в долгосрочной перспективе в ответ на ракетный террор, который не закончится (возможно никогда) — запретить строить новые панельные дома по старой технологии, которые при бомбардировке складываются и хоронят жителей под завалами.

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(В комментариях подсказывают, что есть новые узлы, позволяющие предупреждать лавинообразную сборку панельных домов и с такими узлами их строительство возможно)