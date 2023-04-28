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Блог | Панельные дома от авиаударов складываются, не оставляя шанса выжить
Самое разумное, что мы можем сделать в долгосрочной перспективе в ответ на ракетный террор, который не закончится (возможно никогда) — запретить строить новые панельные дома по старой технологии, которые при бомбардировке складываются и хоронят жителей под завалами.
(В комментариях подсказывают, что есть новые узлы, позволяющие предупреждать лавинообразную сборку панельных домов и с такими узлами их строительство возможно)
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