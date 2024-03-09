Папа Франциск призвал Украину и Россию 'поднять белый флаг' и перейти к переговорам: что происходит

Папа Римский Франциск призвал к переговорам в войне России в Украине. Он не сказал, какая именно, но отметил, что одна из сторон должна проявить "мужество поднять белый флаг".

Понтифик впервые в контексте войны в Украине использовал слово "поражение". Это слово прозвучало в интервью телекомпании RSI, которое было записано еще в феврале этого года, хотя запись разговора Папы общественности показали только сейчас.

Франциска спросили о его отношении к переговорам между РФ и Украиной, которые предлагают близкие к Кремлю политики Запада. Ведь "белый флаг" не только поможет сохранить жизнь, но и легализует действия России: оккупацию, геноцид и т.д.

"Это одна из интерпретаций, и это правда. Но я думаю, что самый сильный тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет смелость к белому флагу и переговорам. Слово "переговоры" – смелое слово. Когда вы видите, что потерпели поражение, что дела обстоят не очень хорошо, вам нужно иметь смелость вести переговоры", – сказал Франциск.

У президента Украины Владимира Зеленскоого еще не прокомментировали высказывания Папы.

Как сообщал OBOZ.UA, понтифик далеко не впервые призывает к "дипломатическому урегулированию" войны в Украине. Последний раз Франциск выступал за "справедливый, продолжительный мир" и переговоры в конце февраля.

Ранее Папа Римский осудил гибель тысяч детей в войнах, бушующих в Украине, на территории сектора Газа и в Йемене. При этом понтифик уже традиционно не назвал виновных, начавших агрессию.

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