'Партизанщина была на высшем уровне'. Год назад Силы обороны Украины освободили Тростянец на Сумщине: как это было

26 марта 2022 года Силы обороны Украины освободили город Тростянец в Сумской области от российской оккупации. Непосредственное участие в освобождении города принимала 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" Вооруженных сил Украины при поддержке местных партизан.

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Российская армия, потерпев ряд неудач в Сумской области, убегала Тростянца, бросая вооружение, технику и боеприпасы. OBOZREVATEL вспоминает, как это было.

Оккупация Тростянца

Первая российская военная техника появилась в окрестностях Тростянца вечером 24 февраля 2022 года, но защитникам города, состоявшим преимущественно из подразделений ВСУ и добровольцев местной терробороны, определенное время удавалось сдерживать превосходящие силы врага.

Однако вечером 1 марта российские войска тремя колоннами зашли в Тростянец и заняли город. Российские военные сразу обрубили доступ к интернету, телевидению и радио. Также оккупантами были разграблены магазины АТБ, секонд-хенды, коммунальные предприятия, склад шоколадной фабрики "Украина", отделение "Укрпочты", жилые дома и многое другое.

8 марта, когда стало ясно, что Сумы россиянам захватить не удастся, они стянули к Тростянцу большинство своей военной техники и организовали в городе свой оккупационный штаб.

Российская оккупация Тростянца продолжалась 30 дней. Все это время в городе процветали мародерство и террор местного населения, вплоть до уличных расстрелов людей, казавшихся подозрительными. Со своей стороны, украинские войска регулярно осуществляли контратаки, уничтожая российскую технику и живую силу врага на подступах к городу. В частности, вечером 17 марта возле Тростянца была уничтожена колонна бронетехники, в составе которой были современные российские танки.

Также жители Тростянца почти сразу организовали партизанское движение. Они сообщали ВСУ о расположении техники и групп российских военных, а также голыми руками обезвреживали их танки, разбирая их на запчасти. Всего на территории Тростянецкого общества было обезврежено более сотни единиц российской техники.

"Партизанщина была на высшем уровне. Никто не ожидал "русский мир" в нашем городе", – рассказал потом в комментарии украинским СМИ местный доброволец Александр Гулюк.

Освобождение Тростянца

Бои за освобождение города начались 21 марта и продолжались несколько дней. Со стороны оккупантов город удерживала "элита" российских сухопутных войск – Кантермировская дивизия ВС РФ. Однако и она оказалась неспособной сдержать украинское контрнаступление, а командир 13-го танкового полка этой дивизии застрелился.

26 марта, через 5 дней после первого штурма, Тростянец был окончательно освобожден. Первыми в деоккупированный город вошли военные 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Уходя из города, российские военные в нарушение требований Женевской конвенции о защите гражданского населения заминировали многие объекты и места общего посещения, что привело к жертвам среди мирного населения.

Также в освобожденном городе находили замученных и расстрелянных российскими оккупантами людей. По установленным данным, россияне убили 49 мирных жителей, трое из которых замучены, и 2 детей (13 и 14 лет). Правоохранительные органы расследуют более 100 уголовных производств по фактам нарушений законов и обычаев войны во время обстрелов и оккупации Тростянецкой ОТГ (ч. 1 и ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины территория Тростянецкой общины с 30 мая 2022 года была внесена в обновленный перечень территорий Украины, где продолжаются боевые действия, или находящиеся в оккупации российских войск, что дало возможность осуществлять выплаты жителям общины, зарегистрированным как внутренне перемещенные лица (ВПЛ). С 10 ноября 2022 года территория Тростянецкого общества была исключена из перечня территорий Украины, где продолжаются боевые действия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 26 марта 2022 года Вооруженные силы Украины с помощью местных жителей освободили Тростянец и Боромлю в Сумской области. Они также захватили в плен группу российских оккупантов.

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