Партизаны "Атеш" устроили новую диверсию в России: нарушена работа стратегического завода. Видео

Партизаны военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" устроили новую диверсию на территории России. Они вывели из строя объекты энергетической и транспортной инфраструктуры в районе Новомосковского комбината "Азот" в Тульской области.

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Работа стратегического завода была нарушена. Подробности сообщили в Telegram-канале "Атеш".

Что известно

В сообщении указано, что агенты движения провели операцию в районе Новомосковского комбината "Азот" в Тульской области. Вследствие диверсии были выведены из строя объекты энергетической и транспортной инфраструктуры.

"Предприятие ВПК производит химические компоненты, используемые для изготовления взрывчатых веществ, и связано с транспортными узлами собственной железнодорожной веткой. В ходе операции уничтожен силовой распределительный шкаф, обеспечивавший энергоснабжение завода. Одновременно на железнодорожном пути сожжён релейный шкаф, что вызвало сбои в логистике и задержки поставок", – подчеркнули в "Атеш".

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В движении заверили, что продолжат выявлять уязвимые точки российской военной промышленности в тылу врага и бить по ним для снижения темпов производства.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее партизаны "Атеш" уничтожили очень редкую технику оккупантов. Речь идет о тяжелом восстановительном железнодорожном кране серии EDK-300/5. Его партизаны обнаружили на железнодорожной станции в Воронеже. Таких у россиян осталось очень мало, а производить новые в государстве-агрессоре не способны.

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