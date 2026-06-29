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Партизаны "Атеш" устроили новую диверсию в России: нарушена работа стратегического завода. Видео

Лилия Рагуцкая
War
3 минуты
3,0 т.
Партизаны устроили диверсию на заводе «Азот» в Тульской области РФ
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Партизаны военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" устроили новую  диверсию на территории России. Они вывели из строя объекты энергетической и транспортной инфраструктуры в районе Новомосковского комбината "Азот" в Тульской области.

Работа стратегического завода была нарушена. Подробности сообщили в  Telegram-канале "Атеш".

Что известно

В сообщении указано, что агенты движения провели операцию в районе Новомосковского комбината "Азот" в Тульской области. Вследствие диверсии были выведены из строя объекты энергетической и транспортной инфраструктуры.

 "Предприятие ВПК производит химические компоненты, используемые для изготовления взрывчатых веществ, и связано с транспортными узлами собственной железнодорожной веткой. В ходе операции уничтожен силовой распределительный шкаф, обеспечивавший энергоснабжение завода. Одновременно на железнодорожном пути сожжён релейный шкаф, что вызвало сбои в логистике и задержки поставок", – подчеркнули в "Атеш".

Агенты "Атеш" провели диверсию в Тульской области РФ
Агенты "Атеш" провели диверсию в Тульской области РФ
Агенты "Атеш" провели диверсию в Тульской области РФ
Агенты "Атеш" провели диверсию в Тульской области РФ

В движении заверили, что продолжат выявлять уязвимые точки российской военной промышленности в тылу  врага и бить по ним для снижения темпов производства.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее партизаны "Атеш" уничтожили очень редкую технику оккупантов. Речь идет о тяжелом восстановительном железнодорожном кране серии EDK-300/5. Его партизаны обнаружили на железнодорожной станции в Воронеже. Таких у россиян осталось очень мало, а производить новые в государстве-агрессоре не способны.

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