Пашинский сделал все, чтобы организовать отпор вооруженной агрессии РФ, – Мирослав Гай

Бывший народный депутат Украины Сергей Пашинский перед вторжением России, понимая неизбежность агрессии РФ, не бежал из страны, а наоборот активно помог готовиться к отражению вооруженного нападения России, в частности, при организации подготовки обороны Киева.

Об этом на заседании в Высшем антикорсуде 26 февраля во время рассмотрения избрания меры пресечения для председателя Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины, экс-нардепа Сергея Пашинского сообщил Мирослав Гай, майор ВСУ, который просит ВАКС разрешения взять политика на поруки.

"Знаю Сергея Владимировича, как порядочного, ответственного человека. Он ни разу не нарушил своего слова или каких-либо своих обязательств, которые он брал на себя по помощи военным подразделениям, бригаде, нашим собратьям. Точно зная о начале полномасштабного наступления, он не покинул Украину Более того, сделал все, чтобы организовать отпор вооруженной агрессии РФ. Он должен был покинуть Украину за эти годы десятки раз. Вместо этого он избрал тяжелый сложный путь в борьбе с российскими оккупантами. И я это увидел, потому что присутствовал при многих событиях, в которых участвовал. Я доверяю Сергею Владимировичу, поэтому уверен, что по любым просьбам суда я смогу доставить его по требованию в зал суда, у меня есть транспортное средство. Я знаю, где проживает Сергей Владимирович, знаком с его семьей и уверен, что смогу его привезти в любой момент по Вашему запросу", – заявил Мирослав Гай, обращаясь к судье ВАКС.