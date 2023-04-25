"Патриарх Кирилл благословляет": российские военные полностью разрушили церковь УПЦ МП в Марьинке. Видео
Российские оккупанты полностью разрушили здание церкви в Марьинке, Донецкая область. Примечательно, что собор принадлежал УПЦ Московского патриархата.
Об этом сообщает блогер Денис Казанский. Он подчеркнул, что патриарх Кирилл одобряет эти преступления.
"Все, что осталось от церкви в Марьинке. Церкви московского патриархата", – говорится в источнике.
Казанский подчеркнул, что армия российских захватчиков уничтожает все на своем пути.
Блогер отдельно выделил тот факт, что Кирилл Гундяев (Патриарх Кирилл) не выступает против.
"Российская армия пришла и уничтожила все. Крайне важно помнить, что патриарх Кирилл это благословляет и одобряет", – подчеркнул автор.
Как сообщал OBOZREVATEL, во время Пасхального богослужения патриарх РПЦ Кирилл сделал циничное заявление. Он обратился к украинцам, которых назвал "малороссами", живущими на "русской земле", с требованием мира, а фактически – капитуляции перед РФ. Также Кирилл заявил, что Россия, разрушая украинские города и села и убивая украинцев, якобы борется с "новым язычеством" и научно-техническим прогрессом человечества.
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