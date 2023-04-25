'Патриарх Кирилл благословляет': российские военные полностью разрушили церковь УПЦ МП в Марьинке. Видео

Российские оккупанты полностью разрушили здание церкви в Марьинке, Донецкая область. Примечательно, что собор принадлежал УПЦ Московского патриархата.

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Об этом сообщает блогер Денис Казанский. Он подчеркнул, что патриарх Кирилл одобряет эти преступления.

"Все, что осталось от церкви в Марьинке. Церкви московского патриархата", – говорится в источнике.

Казанский подчеркнул, что армия российских захватчиков уничтожает все на своем пути.

Блогер отдельно выделил тот факт, что Кирилл Гундяев (Патриарх Кирилл) не выступает против.

"Российская армия пришла и уничтожила все. Крайне важно помнить, что патриарх Кирилл это благословляет и одобряет", – подчеркнул автор.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время Пасхального богослужения патриарх РПЦ Кирилл сделал циничное заявление. Он обратился к украинцам, которых назвал "малороссами", живущими на "русской земле", с требованием мира, а фактически – капитуляции перед РФ. Также Кирилл заявил, что Россия, разрушая украинские города и села и убивая украинцев, якобы борется с "новым язычеством" и научно-техническим прогрессом человечества.