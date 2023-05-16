Patriot, IRIS-T, Crotale, Hawk, NASAMS: Зеленский рассказал о работе над усилением защиты украинского неба. Видео

На фоне последней массированной атаки страны-агрессора России по Украине в ночь на 16 мая, когда над столицей нашей страны образовался "железный купол", защитивший Киев от вражеских дронов и ракет, президент Владимир Зеленский рассказал о работе над усилением безопасности украинского неба.

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Об этом глава государства сообщил в своем традиционном видеообращении вечером во вторник, 16 мая. Он подчеркнул, что вместе с партнерами Украина сделает защиту от террора максимально крепкой (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Прежде всего, я хочу поблагодарить всех защитников и защитниц нашего неба. Благодарю вас, герои! Восемнадцать из восемнадцати ракет сбиты. Поэтому и постоянно работаем над визитами, которые принесут еще возможностей, еще систем Patriot, IRIS-T, Crotale, Hawk, NASAMS. Снова и снова благодарю всех наших партнеров в мире, кто помог нашему государству с соответствующими системами защиты неба!" – заявил гарант.

Он рассказал, что договаривался с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком о работе над коалицией истребителей.

"Тренировки, самолеты, результаты. Вчера же это поддержал господин президент Франции Макрон, а сегодня поддержал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Хорошее начало коалиции! Спасибо всем! Однако важно сказать еще одну вещь. Мы должны помнить и то, каких усилий стоит такое оружие для Украины. Сколько времени, энергии, аргументов, встреч, информационной работы позволили нам строить такую систему ПВО. Это колоссальная работа… И я благодарю каждого и каждого, кто к ней привлечен! На всех уровнях. День за днем, месяц за месяцем наша команда действовала ради того, чтобы у нас была защита неба. Когда-то мы слышали, что Patriot – это вроде бы нереально. А теперь вот они, Patriot", – подчеркнул Зеленский.

Он акцентировал, что вместе с партнерами Украины, наши власти сделают защиту от террора максимально крепкой.

"Сегодня с самого утра первым вопросом по возвращении из командировки провел заседание Ставки. Были доклады командующих оперативных направлений, главкома, чиновников, отвечающих за обеспечение обороны, разведки. Очень важный доклад генерала Сырского – по ситуации на Бахмутском направлении. Я благодарю всех наших бойцов там, каждого солдата, сержанта, офицера, которые делают сверхчеловеческие вещи на этом направлении. Молодцы все!" – сказал Зеленский.

Он отметил 5-ю отдельную штурмовую бригаду, десантников "Восьмидесятки" и воинов 57-й отдельной мотопехотной бригады.

"Ваша смелость, ваша решимость и ваши успехи в уничтожении врага – это очень важно! Спасибо! Таврическое направление. "Семьдесят девятка" – знаменитая 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада, артиллеристы 55-й отдельной артиллерийской бригады, 74-й отдельный разведывательный батальон, 116-я отдельная бригада территориальной обороны, 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада… Спасибо вам! Устойчивость и точность ваша – образцовые", – заявил лидер страны.

В итоге своей речи Зеленский добавил, что участвовал онлайн в работе Саммита Совета Европы, который проходил в Рейкьявике.

"Все страны свободной Европы, сильные лидеры нашей Европы… Поблагодарил их за поддержку нашего государства и призвал действовать вместе и дальше на 100%, чтобы мы были защищены – вся Украина, вся Европа, весь свободный мир – на 100%. Никакая ракета террористов, ни одна пушка террористов и ни один шантаж террористов не должны угрожать свободе! Провел несколько совещаний сегодня по поводу международных мероприятий – мы делаем все, чтобы дать нашим воинам еще больше возможностей, чтобы сделать окончание этой войны нашей победой еще ближе", – резюмировал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский 15 мая посетил Великобританию и встретился с премьер-министром страны Риши Сунаком. Во время переговоров внимание было сосредоточено на оборонной поддержке Украины, в том числе предоставлении боевых самолетов.

Он заявил о создании коалиции истребителей для Украины. Глава государства надеется на успех в этом вопросе.

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