'Пехота или склады врага – все будет уничтожено': украинские защитники рассказали, как работают по оккупантам. Видео

Украинские защитники продолжают совершенствовать мастерство работы с современной военной техникой. В этот раз бойцы бригады "Форпост" овладевали реактивной системой залпового огня RAC-SA-12.

Видео дня

Видео обнародовала Государственная пограничная служба Украины в Telegram. На нем военный с позывным "Дрозд" делится впечатлениями о мощи украинского оружия и результатах учений.

"Был на должности наводчика получил опыт работы с вычислением и корректурой огня. Это был мои первые стрельбы, довольно неплохо поразили цель два раза. Это довольно интересно, постоянно что-то новое узнаешь. Стреляли из установки RAC-SA-12, в пакетнике 12 зарядов, стреляет на расстояние до 8,5 км. Полный пакет зарядов накрывает площадь 200 на 300 метров, взрыв одного снаряда в диаметре – 30 метров", – рассказал пограничник.

По его словам, врагу следует понять, что он пришел не на те земли и что ему нужно отсюда уходить. Данное оружие является мобильным "мы приехали, отстреляли, поразили цель и уехали, это буквально в нескольких минутах".

"С помощью данной техники танки, пехота, любые склады - все будет уничтожено", – отметил военный с позывным "Дрозд".

Что за оружие РСЗО Rak-SA-12

Rak-SA-12 – реактивная система залпового огня хорватского производства. Благодаря своим небольшим как для РСЗО размерам, небольшому весу и относительно большой впечатляющей способности этот РСЗО подходит для ведения маневренной войны в разных местностях и при разных метеорологических условиях. В 2023 году неизвестное количество РСЗО было передано Вооруженным силам Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, к использованию Вооруженных сил Украины введен бесшумный роботизированный комплекс CRAB-LS. Этот универсальный наземный комплекс, разработанный в Украине, предназначен преимущественно для выполнения задач логистического обеспечения.

Кроме того, CRAB-LS может оснащаться боевыми модулями. Благодаря этому комплексу, украинские военные смогут доставлять на позиции необходимые материалы, боеприпасы и снаряжение, а также использовать его для эвакуации раненых.

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