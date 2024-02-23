Пентагон: как только Конгресс утвердит финансирование, Украина получит самое актуальное оружие

Первый пакет с новой военной помощью Украине от США будет содержать оружие, наиболее актуальные для нужд Сил обороны. Однако для этого нужно, чтобы американский Конгресс проголосовал за дальнейшее финансирование.

Об этом на брифинге в четверг, 22 февраля, заявила заместитель официального представителя Министерства обороны Соединенных Штатов Сабрина Сингх. Ее процитировал "Укринформ".

Сингх отметила: в Пентагоне знают, что главными приоритетами для защитников Украины до сих пор остается противовоздушная оборона и артиллерийские боеприпасы.

В случае позитивного решения Конгресса, Киеву передадут приоритетное вооружение, которое обсуждалось на последних заседаниях в формате "Рамштайн" (Контактной группы по вопросам обороны Украины).

Представительницу Пентагона спросили на счет поставок баллистических ракет ATACMS. Сингх ответила, что ничего не исключается из рассмотрения.

Однако, подчеркнула она, для этого в первую очередь необходимо, чтобы в Конгрессе приняли законопроект с дополнительным финансированием на нужды национальной безопасности США.

Ранее Сабрина Сингх обещала, что как только Палата представителей одобрит проект закона, Пентагон сможет в течение нескольких дней обеспечить отправку новых пакетов помощи Силам обороны Украины.

Как писал OBOZ.UA, члены Палаты представителей США ушли на перерыв, так и не рассмотрев законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Американские законодатели вернутся к работе 28 февраля 2024 года.

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