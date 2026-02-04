Пентагон пригласил украинские компании в программу 'Доминирование дронов': кто попал в список

Пентагон пригласил украинские компании к участию в первом этапе программы "Доминирование дронов" (Drone Dominance Program). Речь идет об отборе поставщиков беспилотных систем для дальнейших испытаний и контрактов в рамках оборонных потребностей США. Решение обнародовали в начале февраля.

Список из 25 компаний размещен на официальном сайте Департамента обороны США. В сообщении указано, что отобранные поставщики будут участвовать в первом этапе оценки под названием Gauntlet. В ведомстве отмечают, что программа направлена на быстрый отбор и закупку эффективных беспилотных систем.

Украинские участники

Среди приглашенных в программу компаний есть две из Украины. Это производитель "Генерал Черешня" и Ukrainian Defense Drones Tech. Обе компании включены в перечень поставщиков, допущенных к первому этапу оценивания.

О компании Ukrainian Defense Drones Tech в открытых источниках известно немного. Зато "Генерал Черешня" (GENERAL CHERRY CORP) является известным в Украине производителем беспилотников и уже имеет широкую линейку собственных разработок.

Этап Gauntlet

Оценка первого этапа программы Gauntlet начнется 18 февраля в Форт-Беннинге. Там военные операторы США будут выполнять полеты и оценивать системы, представленные поставщиками. По результатам тестирований будут определяться компании, которые получат заказы.

Gauntlet планируют завершить в начале марта. После этого должны быть размещены заказы на поставку прототипов ориентировочно на 150 миллионов долларов. Поставки начнутся вскоре после заключения контрактов и продлятся в течение следующих пяти месяцев.

Военное министерство США пригласило 25 компаний к Gauntlet I, перечисленных ниже в алфавитном порядке.

ANNO.AI, INC. ASCENT AEROSYSTEMS INC AUTERION GOVERNMENT SOLUTIONS INC DZYNE TECHNOLOGIES, LLC EWING AEROSPACE LLC ООО "ФАРАЖ ПРЕЦИЗИОН FIRESTORM LABS, INC. ГЕНЕРАЛЬНАЯ ВИШНЕВАЯ КОРПОРАЦИЯ GREENSIGHT INC. GRIFFON AEROSPACE, INC. HALO AERONAUTICS, LLC KRATOS SRE, INC. MODALAI, INC. NAPATREE TECHNOLOGY LLC NEROS, INC. OKSI VENTURES, INC. ООО "ПАЛАДИН ОБОРОННЫЕ УСЛУГИ ООО "БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ ООО "ОТВЕТСТВЕННО ООО "РОЕВЫЕ ОБОРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ ИНК УКРАИНСКАЯ ОБОРОННАЯ БЕСПИЛОТНАЯ ТЕХНИКА КОРПОРАЦИЯ ВЕКТОРНАЯ ОБОРОНА, ИНК. WS DARLEY & CO XTEND REALITY INC.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший посол США в Украине Уильям Тейлор заявил, что министерство обороны Соединенных Штатов было полностью готово к поставке Украине дальнобойных ракет "Томагавк". Однако пока этого не произошло, потому что президент Дональд Трамп воздерживается от разрешения на передачу этого вооружения.

