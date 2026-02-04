Пентагон пригласил украинские компании в программу "Доминирование дронов": кто попал в список
Пентагон пригласил украинские компании к участию в первом этапе программы "Доминирование дронов" (Drone Dominance Program). Речь идет об отборе поставщиков беспилотных систем для дальнейших испытаний и контрактов в рамках оборонных потребностей США. Решение обнародовали в начале февраля.
Список из 25 компаний размещен на официальном сайте Департамента обороны США. В сообщении указано, что отобранные поставщики будут участвовать в первом этапе оценки под названием Gauntlet. В ведомстве отмечают, что программа направлена на быстрый отбор и закупку эффективных беспилотных систем.
Украинские участники
Среди приглашенных в программу компаний есть две из Украины. Это производитель "Генерал Черешня" и Ukrainian Defense Drones Tech. Обе компании включены в перечень поставщиков, допущенных к первому этапу оценивания.
О компании Ukrainian Defense Drones Tech в открытых источниках известно немного. Зато "Генерал Черешня" (GENERAL CHERRY CORP) является известным в Украине производителем беспилотников и уже имеет широкую линейку собственных разработок.
Этап Gauntlet
Оценка первого этапа программы Gauntlet начнется 18 февраля в Форт-Беннинге. Там военные операторы США будут выполнять полеты и оценивать системы, представленные поставщиками. По результатам тестирований будут определяться компании, которые получат заказы.
Gauntlet планируют завершить в начале марта. После этого должны быть размещены заказы на поставку прототипов ориентировочно на 150 миллионов долларов. Поставки начнутся вскоре после заключения контрактов и продлятся в течение следующих пяти месяцев.
Военное министерство США пригласило 25 компаний к Gauntlet I, перечисленных ниже в алфавитном порядке.
- ANNO.AI, INC.
- ASCENT AEROSYSTEMS INC
- AUTERION GOVERNMENT SOLUTIONS INC
- DZYNE TECHNOLOGIES, LLC
- EWING AEROSPACE LLC
- ООО "ФАРАЖ ПРЕЦИЗИОН
- FIRESTORM LABS, INC.
- ГЕНЕРАЛЬНАЯ ВИШНЕВАЯ КОРПОРАЦИЯ
- GREENSIGHT INC.
- GRIFFON AEROSPACE, INC.
- HALO AERONAUTICS, LLC
- KRATOS SRE, INC.
- MODALAI, INC.
- NAPATREE TECHNOLOGY LLC
- NEROS, INC.
- OKSI VENTURES, INC.
- ООО "ПАЛАДИН ОБОРОННЫЕ УСЛУГИ
- ООО "БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ
- ООО "ОТВЕТСТВЕННО
- ООО "РОЕВЫЕ ОБОРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
- БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ ИНК
- УКРАИНСКАЯ ОБОРОННАЯ БЕСПИЛОТНАЯ ТЕХНИКА КОРПОРАЦИЯ
- ВЕКТОРНАЯ ОБОРОНА, ИНК.
- WS DARLEY & CO
- XTEND REALITY INC.
Как сообщал OBOZ.UA, бывший посол США в Украине Уильям Тейлор заявил, что министерство обороны Соединенных Штатов было полностью готово к поставке Украине дальнобойных ракет "Томагавк". Однако пока этого не произошло, потому что президент Дональд Трамп воздерживается от разрешения на передачу этого вооружения.
