'Перед нами 'музыканты' стоят, там вообще 'мясо': оккупант рассказал о потерях и дружеском огне в армии РФ.

Армия страны-агрессора РФ каждый день терпит потери на войне в Украине. Бойцы Вооруженных сил нашего государства активно уничтожают оккупантов.

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Об этом в очередной раз стало известно из перехваченного разговора военного преступника РФ с родственником. Запись опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины (чтобы прослушать аудио, доскролльте до конца страницы).

Военный РФ говорил с братом. Он рассказал об обстрелах позиций украинской армией и потерях в личном составе.

"Тут тоже такое, бл*, конечно, расп*здяйство", – признался оккупант.

Брат в ответ сказал, что знает об этом и спросил, как обстановка с едой.

"Еды нет. Только вода. Полторашка на двоих в сутки", – раскрыл подробности об обеспечении армии РФ военный.

Кроме того, он рассказал, что находится на передовой, в 3 км от локации ВСУ. Во время разговоре было громко – шел минометный обстрел.

А еще военный преступник РФ сказал, что оккупанты стреляют друг по другу.

"У нас уже, бл*, вон командир, его зам – 300-, а парнишка рядом был – 200. *башат так, нах*й, с танка, что только лопости летят, то наши, нах*й, не рассчитают, рядом положат и п*здец. Перед нами "музыканты" стоят, там вообще "мясо", – признался захватчик.

По его словам, умереть на фронте очень просто. Для этого достаточно оказаться "не в то время, не в том месте".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский оккупант рассказал о потерях среди "мобиков" в Ульяновске, которые еще ни разу не были в зоне боевых действий. По его словам, "подготовка" солдат состоит из вечных пьянок и драк, которые заканчиваются довольно плачевно.

Также OBOZREVATEL писал, что ранее военный преступник РФ рассказал жене, что его подчиненные под действием наркотиков чуть не забрели на позиции Вооруженных сил Украины. Солдаты ВС РФ не имеют самого элементарного обеспечения и навыков. Более того, на фронте у них нет еды. Об этом рассказал еще один оккупант. Он признался, что для того, чтобы прожить, мобилизованные ходят по подвалам и погребам украинцев в поисках еды.

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