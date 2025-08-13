Передавал информацию о F-16 и Mirage: СБУ разоблачила 'крота' в Воздушных силах

Служба безопасности Украины недавно разоблачила очередного "крота" в рядах наших Воздушных сил. Им оказался инструктор, майор ВС ВСУ, который передавал врагу информацию об истребителях F-16 и Mirage 2000.

На данный момент злоумышленник отправлен в тюрьму. Об этом глава СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк рассказал в интервью телеканалу "Мы-Украина" в эфире марафона "Единые новости".

"Задержан майор Военно-воздушных сил, который передавал информацию по F-16, по "Миражам", который реально готовил ракетно-шахедные удары. Это все задокументировано. Сегодня он отправлен в тюрьму", – сказал он.

Что известно о задержании майора

30 июля СБУ сообщила о задержании "крота" российской ФСБ в Воздушных силах ВСУ, который готовил вражеские российские удары по аэродромам базирования самолетов F-16 и Mirage 2000. Предателем оказался летчик-инструктор, майор одной из авиабригад Вооруженных сил Украины.

Агент выполнял одновременно несколько задач от кураторов РФ. Отмечалось, что мужчине светит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Что еще сказал Малюк

Всего в рядах Сил обороны Украины было задержано 58 таких вражеских агентов. По словам Малюка, "много интересных задержано негодяев и враг их высоко ценит". Это в частности имеет весомое влияние на обмены пленными.

"На одном из обменов, когда долгое время мы не могли азовцев вернуть, наших побратимов, и это такая категория возвращения, которой россияне постоянно тормозят, то мы отдали подполковника ССО, которого в свое время мы задержали за госизмену, который работал на ГРУ ГШ. И после этого они отдали большое количество нам азовцев", – рассказал глава СБУ.

Он добавил, что работа в этом направлении продолжается. В этом в частности помогает министр внутренних дел Игорь Клименко.

"И в Нацгвардии соответствующие негодяи задерживались. Руководство всегда реагирует очень ультимативно, как только где-то мы там обнаруживаем кого-то, то, разумеется, они по факту сразу способствуют следствию, сразу нам помогают, сразу выдают все возможные доказательства, сразу отстраняют этих людей от должностей и так далее. Ну, собственно, почему мы и с НАБУ уже достигли определенных пониманий и компромиссов", – сказал Малюк.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в июле военная контрразведка Службы безопасности во взаимодействии с главнокомандующим ВСУ сорвала новую попытку России получить координаты украинской авиационной инфраструктуры. Во время спецоперации на Львовщине был задержан вражеский агент, который проник в ряды Воздушных сил.

